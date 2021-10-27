Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?

Такі питання з кожним роком лунають усе рідше. І мене, як людину, що професійно займається страхуванням майже все життя, цей факт радує. Це означає, що рівень страхової культури в Україні зростає, наші співвітчизники стають більш обізнаними, активними користувачами страхування. Тим не менш, є й питання.

Зупинюсь на цій темі і я. Адже «автоцивілка» та КАСКО — два основні продукти на ринку авто страхування. І вони взагалі про різні речі!

«Автоцивілка» — це обов’язкове страхування. Якщо правильно, то обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

КАСКО — справа добровільна. До речі, слово КАСКО походить з іспанського casco — шолом, або нідерландського casco - корпус, та означає страхування корпусу транспортного засобу. Наявність договору страхування КАСКО поліція не перевіряє й за його відсутність штрафи не передбачені. На відміну від «автоцивілки».

Придбавши «автоцивілку», ви застраховані лише від одного ризику: якщо станете винуватцем ДТП, збитки постраждалій стороні замість вас відшкодує страхова компанія.

Ризиків, на випадок яких захищає КАСКО — безліч. Це й викрадення, подряпини, повінь, падіння дерев, град, напади тварин, ДТП. Виплату отримуєте безпосередньо ви як власник постраждалого автомобіля. Ні ні, мішка з грошима ви не отримаєте J Зазвичай страхова компанія перерахує кошти на станцію технічного обслуговування, де ремонтується автівка.

І от тут нюанс, який турбує багатьох :) Чи може власник двох полісів отримати дві виплати? Наприклад ситуація: автоводій має страховий поліс «автоцивілки»(бо обов’язковий) та договір КАСКО (бо автівка дорога). Потрапляє в ДТП, у якому є постраждалим. Його власна «автоцивілка» в даній ситуації взагалі не працює. Але бажання одержати дві виплати (і по своєму договору КАСКО, і по «автоцивілці» винуватця) є. І це цілком зрозуміло. Але, з погляду закону, це шахрайство. Отримати дві виплати по одному випадку не можна. Можна лише обрати найбільш вигідний для себе поліс/договір у конкретній ситуації.

Тож підсумуємо.

КАСКО і «автоцивілка» абсолютно різні види страхування. Ідеально було б мати обидва. Вони прекрасно доповнюють один одного, але не виключають.

Ви самі вирішуєте — купувати їх в одній страховій компанії чи в різних.

Якщо вам пошкодили автомобіль у ДТП, по «автоцивілці» вам відшкодовує страхова компанія винуватця (хоча є варіант, за яким це буде ваша страхова), по КАСКО — тільки ваша страхова компанія.

Сподіваюсь, інформація була корисною та допоможе вам почувати себе впевнено за кермом. Якщо залишилися питання, із задоволенням відповім. Питання можна задавати на сторінці «Мега-Полісу» на FB. Безпечних усім доріг!

e-mail: office@mega-polis.biz

Viber: +380 67 230 20 22

Офіс Кременчук: +380 675352829

На правах реклами