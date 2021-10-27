Майже 6000 батьків Полтавщини не сядуть за кермо автомобіля

За кермом легковика, вантажівки чи громадського транспорту – спільнота автомобілістів численна та різноманітна. Проте, дехто із цієї когорти вже у кінці цього тижня буде стояти осторонь та не зможе повноцінно відзначити свято, що традиційно проходить в останню неділю жовтня. Причина – несплата аліментів.
За словами начальниці Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірини СВИСТУН, від щомісячного платежу, який перераховується дитині для задоволення її побутових й не тільки потреб, залежить обсяг прав батьків. Тому при
заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці (або 3 місяці для батьків тяжко хворих дітей), фахівці юстиції починають накладати на таких громадян санкції. Серед обмежень є:
Таким чином, через вчасно невиконаний батьківський обов’язок День автомобіліста майже 14 тисяч громадян святкуватимуть, не маючи права керування транспортними засобами. Зокрема, на Полтавщині за кермо не сядуть 5,9 тисячі батьків-аліментників, на Сумщині – 3,6 тисячі та 4,3 тисячі мешканців Чернігівщини.
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