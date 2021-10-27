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Безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 528 Коментарів: 2

 

Безпілотники Bayraktar були закуплені за кошти платників податків

Окупанти розгорнули батарею прямо на дорозі, поза укриттями, і почали обстрілювати позиції 93 мехбригади біля Гранітного.

Комплекс знищив гаубицю Д-30, яка обстрілювала житлові будинки, позиції ООС, та вбила одного українського військового.

ЗСУ намагалися зупинити порушення режиму тиші дипломатичним шляхом, але окупанти не реагували.

Внаслідок артилерійського обстрілу загинув боєць з Полтавщини

ЗСУ направили до району бою Bayraktar. Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

- 26 жовтня батарея російських гаубиць Д-30 почала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади. Зупинити ворога дипломатичними методами, як завжди, не вдалося. Росіяни розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів, у повній впевненості у своїй безкарності, але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою "Байрактар", і керованою бомбою російську гаубицю було знищено, - написав він.

Бутусов зазначив, що це перше бойове застосування Bayraktar у війні. Наказ на застосування безпілотника, за його словами, віддав головком Збройних сил України Валерій Залужний.

- Російська ППО та засоби РЕБ були розгорнуті в даному районі, але росіяни не змогли поставити перешкоди, не змогли збити і не змогли навіть виявити "Байрактар". Після цього удару розрахунки російських гармат розбіглися по кущах, і більше ця батарея вже не стріляла, – додав Бутусов.

Також про застосування Bayraktar повідомляє у фейсбуці волонтер та учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв, відомий за псевдонімом Мартин Брест.

- "Байрактар" відпрацював артилерійську батарею противника... Мінус одна зброя з відстані понад 11 км, - написав він.

Брест подякував платникам податків, за рахунок яких було закуплено безпілотники Bayraktar.

- У шматках погнутого металу, крові та кишках абізян є і ваш внесок, - зазначив він. 

2
Автор: Альона Душенко
Теги: війна безпілотник ООС
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Коментарі: 2

810
evil:
Сьогодні, 13:15

Орудие вывели из стоя - это хорошо, но я не очень доволен. 

Четыре макаки, к сожалению, разбежались в разные стороны. Постирают штаны, и снова за старое возьмутся.

А лучше бы разлетелись ошметками в разные стороны...Тогда бы занимали меньше места. И их обезьяньи ошеметки маме в расеянские *беня можно было отправить в маленьком (крайнем случае среднем) полиэтиленовом пакете АТБ. 


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32
Mazepa:
Сьогодні, 14:26

Цитата: evil
но я не очень доволен.  Четыре макаки, к сожалению, разбежались в разные стороны.

Курка без голови теж може недовго побігати, але це нас не повинно хвилювати.)


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