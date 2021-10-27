Безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 528 Коментарів: 2

Окупанти розгорнули батарею прямо на дорозі, поза укриттями, і почали обстрілювати позиції 93 мехбригади біля Гранітного.

Комплекс знищив гаубицю Д-30, яка обстрілювала житлові будинки, позиції ООС, та вбила одного українського військового.

ЗСУ намагалися зупинити порушення режиму тиші дипломатичним шляхом, але окупанти не реагували.

ЗСУ направили до району бою Bayraktar. Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов .

- 26 жовтня батарея російських гаубиць Д-30 почала черговий обстріл позицій української 93-ї механізованої бригади в районі Гранітного. Від вогню цієї батареї загинув воїн 93-ї бригади. Зупинити ворога дипломатичними методами, як завжди, не вдалося. Росіяни розгорнули батарею прямо на дорозі, без жодних укриттів, у повній впевненості у своїй безкарності, але ЗСУ вперше для контрбатарейної боротьби направили в район бою "Байрактар", і керованою бомбою російську гаубицю було знищено, - написав він.

Бутусов зазначив, що це перше бойове застосування Bayraktar у війні. Наказ на застосування безпілотника, за його словами, віддав головком Збройних сил України Валерій Залужний.

- Російська ППО та засоби РЕБ були розгорнуті в даному районі, але росіяни не змогли поставити перешкоди, не змогли збити і не змогли навіть виявити "Байрактар". Після цього удару розрахунки російських гармат розбіглися по кущах, і більше ця батарея вже не стріляла, – додав Бутусов.

Також про застосування Bayraktar повідомляє у фейсбуці волонтер та учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв, відомий за псевдонімом Мартин Брест.

- "Байрактар" відпрацював артилерійську батарею противника... Мінус одна зброя з відстані понад 11 км, - написав він.

Брест подякував платникам податків, за рахунок яких було закуплено безпілотники Bayraktar.

- У шматках погнутого металу, крові та кишках абізян є і ваш внесок, - зазначив він.