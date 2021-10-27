Безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала захисників України

Окупанти розгорнули батарею прямо на дорозі, поза укриттями, і почали обстрілювати позиції 93 мехбригади біля Гранітного.
Комплекс знищив гаубицю Д-30, яка обстрілювала житлові будинки, позиції ООС, та вбила одного українського військового.
ЗСУ намагалися зупинити порушення режиму тиші дипломатичним шляхом, але окупанти не реагували.
ЗСУ направили до району бою Bayraktar. Про це написав у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Бутусов зазначив, що це перше бойове застосування Bayraktar у війні. Наказ на застосування безпілотника, за його словами, віддав головком Збройних сил України Валерій Залужний.
Також про застосування Bayraktar повідомляє у фейсбуці волонтер та учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв, відомий за псевдонімом Мартин Брест.
Брест подякував платникам податків, за рахунок яких було закуплено безпілотники Bayraktar.
- У шматках погнутого металу, крові та кишках абізян є і ваш внесок, - зазначив він.
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