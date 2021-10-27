На Полтавщині побили чоловіка у лісосмузі

До Полтавського районного управління поліції 25 жовтня, близько 8.00, надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що в Полтаві з вулиці Яківчанської госпіталізовано 32-річного чоловіка. Він отримав тілесні ушкодження під час конфлікту з незнайомцем у лісопосадці. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру і судом обрано запобіжний захід – домашній арешт строком 60 діб. Триває досудове розслідування.
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