На Полтавщині побили чоловіка у лісосмузі

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До Полтавського районного управління поліції 25 жовтня, близько 8.00, надійшло повідомлення від місцевого мешканця, що в Полтаві з вулиці Яківчанської госпіталізовано 32-річного чоловіка. Він отримав тілесні ушкодження під час конфлікту з незнайомцем у лісопосадці. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

- Отримавши повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, на місце події негайно прибули поліцейські. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій поліцейські встановили обставини злочину та особу, яка підозрюється у його вчиненні. Ним виявився чоловік, 1985 року народження, житель одного із сіл Полтавського району, - зазначив Іван Ващенко, тимчасовий виконувач обов’язків начальника Полтавського районного управління поліції.

Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру і судом обрано запобіжний захід – домашній арешт строком 60 діб. Триває досудове розслідування.