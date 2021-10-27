Сумний рекорд: на Полтавщині від COVID-19 померло 43 людини

Сьогодні, 12:01 Переглядів: 655

За минулу добу на Полтавщині від коронавірусу померло 43 людини, повідомляє сайт апарату РНБО України. Це рекорд за смертністю в нашому регіоні. Для прикладу, ще два тижні тому від коронавірусу за добу помирало 5-10 людей.

Наразі в полтавських лікарнях ліжка з киснем заповнені на 55%. У 20% всіх протестованих виявляють коронавірус.

Всього у Полтавській області двома дозами щепилося 25% мешканців.