До встановлення рекорду України долучилися хокеїсти «Кременчука»

23-24 жовтня на льодовій арені «Льодограй» у Богуславі зафіксували декілька рекордів України. Рекорди були встановлені під час проведення відкритого Кубку Київської області з хокею з шайбою серед юнаків 2013-2014 року народження та внесені у Книгу рекордів України. Участь у змаганнях взяли й юні хокеїсти «Кременчука» під керівництвом тренерів Дмитра Кузьменка та Юрія Яцухи.
Склад команди: Павліченко Микита, Булка Кирило, Надтока Назар, Душевський Семен, Савченко Максим, Білоус Тимофій, Холод Іван,
Мовчан Дмитро, Савченко Степан, Бобров Тимофій, Яломіст Макар, Трембач Іван.
Ці спортивні змагання стали наймасштабнішими в Україні за трьома показниками:
Переможцями турніру стали:
1 місце: ХК «Ягуар», Дніпро
2 місце: ДЮСШ «Сокіл Білий», Київ
3 місце: ХК «Патріот-1», Вінниця
Найкращими гравцями відзначені:
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