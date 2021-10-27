До встановлення рекорду України долучилися хокеїсти «Кременчука»

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 375

23-24 жовтня на льодовій арені «Льодограй» у Богуславі зафіксували декілька рекордів України. Рекорди були встановлені під час проведення відкритого Кубку Київської області з хокею з шайбою серед юнаків 2013-2014 року народження та внесені у Книгу рекордів України. Участь у змаганнях взяли й юні хокеїсти «Кременчука» під керівництвом тренерів Дмитра Кузьменка та Юрія Яцухи.

Склад команди: Павліченко Микита, Булка Кирило, Надтока Назар, Душевський Семен, Савченко Максим, Білоус Тимофій, Холод Іван,

Мовчан Дмитро, Савченко Степан, Бобров Тимофій, Яломіст Макар, Трембач Іван.

Ці спортивні змагання стали наймасштабнішими в Україні за трьома показниками:

у турнірі зіграли 10 команд з Київської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської області;

всього у турнірі взяло учать 160 дітей;

всього на турнірі зіграно 45 ігор, кожна команда зіграла по 9 ігор.

Переможцями турніру стали:

1 місце: ХК «Ягуар», Дніпро

2 місце: ДЮСШ «Сокіл Білий», Київ

3 місце: ХК «Патріот-1», Вінниця

Найкращими гравцями відзначені: