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До встановлення рекорду України долучилися хокеїсти «Кременчука»

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 375

 

Кременчуцька команда взяла участь у Відкритому Кубку Київської області

23-24 жовтня на льодовій арені «Льодограй» у Богуславі зафіксували декілька рекордів України. Рекорди були встановлені під час проведення відкритого Кубку Київської області з хокею з шайбою серед юнаків 2013-2014 року народження та внесені у Книгу рекордів України. Участь у змаганнях взяли й юні хокеїсти «Кременчука» під керівництвом тренерів Дмитра Кузьменка та Юрія Яцухи. 

Склад команди: Павліченко Микита, Булка Кирило, Надтока Назар, Душевський Семен, Савченко Максим, Білоус Тимофій, Холод Іван,
Мовчан Дмитро, Савченко Степан, Бобров Тимофій, Яломіст Макар, Трембач Іван. 

 

Ці спортивні змагання стали наймасштабнішими в Україні за трьома показниками:

  • у турнірі зіграли 10 команд з Київської, Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської області;
  • всього у турнірі взяло учать 160 дітей;
  • всього на турнірі зіграно 45 ігор, кожна команда зіграла по 9 ігор. 

 

Переможцями турніру стали: 

1 місце: ХК «Ягуар», Дніпро

2 місце: ДЮСШ «Сокіл Білий», Київ

3 місце: ХК «Патріот-1», Вінниця

 

Найкращими гравцями відзначені:

  • найкращій нападник - Тимофій Бобров, ХК «Кременчук»
  • найкращій воротар-  Олександр Козиренко, ДЮСШ «Шершні»
  • найкращій захисник - Максим Пряхін, ХК «Київ»

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Автор: Альона Душенко
Теги: рекорд хокей ХК Кременчук
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