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Кременчуцький композитор Сергій Горюнович через музику передав історію кохання Іларії

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 314

 

Трагічна історія кохання змальована у картинах Оксани Бойко та передана через легенду  

Композитор з Кременчука Сергій Горюнович створив композицію «Іларія». Зворушлива мелодія про трагічне кохання. 

Нагадаємо, що раніше в будівлі краєзнавчого музею знаходився будинок магната Володарського, а тепер в ньому живе привид його доньки Іларії, яка померла від нещасливого кохання.

Батьки Іларії вирішили видати доньку за заможного купця з Катеринослава (зараз місто Дніпро), але вона заручилася з військовим із Сербії Даміаном, його полк стояв в той час у Крюкові. Коли батьки дізналися про це, вони злякалися, що угода з купцем може зірватися і закрили доньку в кімнаті. Її кімната знаходилася якраз на третьому поверсі. Коханому, який приходив дізнатися де поділася Іларія йому повідомили, що вона одружилася і поїхала до чоловіка. Коли він про це дізнався, він пішов до себе в полк і на вартовій застрелився. Дівчина дізнавшись про смерть коханого захворіла і за кілька днів померла. Після Другої світової війни, коли Кременчук був майже повністю зруйнований, людей необхідно було десь поселити, то люди з часом почали помічати на третьому поверсі привид дівчини в білому. 

Цікаво, що зустріч з Іларією в краєзнавчому музеї дарував щасливе кохання та швидке одруження.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Іларія музей Сергій Горюнович
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