Внаслідок артилерійського обстрілу загинув боєць з Полтавщини

Висловлюємо співчуття
Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув уродженець Полтавщини – сержант Георгій Халіков. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримку у фейсбуці.
Вчора, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович.
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