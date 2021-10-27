Внаслідок артилерійського обстрілу загинув боєць з Полтавщини

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 825 Коментарів: 1

Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув уродженець Полтавщини – сержант Георгій Халіков. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримку у фейсбуці.

Вчора, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович.