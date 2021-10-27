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Внаслідок артилерійського обстрілу загинув боєць з Полтавщини

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 825 Коментарів: 1

 

Висловлюємо співчуття

Внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами в зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув уродженець Полтавщини – сержант Георгій Халіков. Про це повідомляє Полтавський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримку у фейсбуці.

Вчора, 26 жовтня, виконуючи бойове завдання, вірний військовій присязі, внаслідок артилерійського обстрілу проросійськими найманцями українських позицій, загинув український воїн – майстер-сержант Халіков Георгій Журович.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна загинув
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 10:43

земля пухом.... "Сегодня "Байрактар" отработал по артиллерийской батарее противника... Минус одно орудие с расстояния более 11 км", с почином. Нужно у турок еще брать-хорошие беспилотники.


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