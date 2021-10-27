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«Кубок Золота Осінь» зібрав юних шахістів Кременчука

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 2

 

Вітаємо юних спортсменів

Цими вихідними, 22-23 жовтня, у спортивному комплексі «Нафтохімік» відбулися змагання з шахів. Як розповів «Телеграфу» тренер Андрій Зазуляк, спершу на старт вийшли початківці для здобуття 4-го розряду (1-го юнацького) – 12 учасників з КМЦПО «Лідер», СК «Нафтохімік» та «Каїсси», які протягом 11 турів боролись за розряд та нагороди.

У підсумку 6 юних учасників здобули розряди:

  • 1 місце з 100% результатом 11 з 11 виборов Слюсарев Лев
  • 2 місце Сакін Герман - 9
  • 3 місце Граховецький Адріан - 8.5
  • 4 місце Зайцев Себастіан - 8
  • 5 місце Бабіченко Назар - 6.5
  • 6 Бойко Євген - 6.5

У другому змаганні серед старших, а саме 1 та 2 розрядів відбувся «Кубок Золота Осінь» зі швидких шахів (рапід).

- Не менш напружена вийшла боротьба, до останнього туру не було відомо, хто ж опиниться в призовій трійці, - зауважив тренер Андрій Зазуляк.

У підсумку маємо такий результат:

  • 1 місце Швачич Михайло 7.5 з 9
  • 2 місце Кибкало Володимир 6.5
  • 3 місце і 4 місце за дівчатами Хоменко Тетяною та Гречишиною Анютою 6 з 9

Кращий серед 2 розрядів став Карпов Андрій - 5.5 очок, якому вдалось набрати 3.5 з 6 на першорозрядників, це хороша заявка в майбутніх кваліфікаційних змаганнях.

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахи
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