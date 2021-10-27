«Кубок Золота Осінь» зібрав юних шахістів Кременчука

Цими вихідними, 22-23 жовтня, у спортивному комплексі «Нафтохімік» відбулися змагання з шахів. Як розповів «Телеграфу» тренер Андрій Зазуляк, спершу на старт вийшли початківці для здобуття 4-го розряду (1-го юнацького) – 12 учасників з КМЦПО «Лідер», СК «Нафтохімік» та «Каїсси», які протягом 11 турів боролись за розряд та нагороди.
У підсумку 6 юних учасників здобули розряди:
У другому змаганні серед старших, а саме 1 та 2 розрядів відбувся «Кубок Золота Осінь» зі швидких шахів (рапід).
У підсумку маємо такий результат:
Кращий серед 2 розрядів став Карпов Андрій - 5.5 очок, якому вдалось набрати 3.5 з 6 на першорозрядників, це хороша заявка в майбутніх кваліфікаційних змаганнях.
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