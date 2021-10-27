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Кабанячий патруль помічений на Полтавщині

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 271

 

Будьте обережні

На шляху до Більського городища із лісу на трасу повибігали дикі кабани.

- Дорогі туристи, будьте уважні на дорогах і дотримуйтеся правил! На шляху до Більського городища чергує серйозний патруль, - повідомляють у пресслужбі історико-культурного заповідника «Більськ».

А ви коли останній раз бачили диких тварин?

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Автор: Альона Душенко
Теги: Більське городище кабан
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