Кабанячий патруль помічений на Полтавщині

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 271

На шляху до Більського городища із лісу на трасу повибігали дикі кабани.

- Дорогі туристи, будьте уважні на дорогах і дотримуйтеся правил! На шляху до Більського городища чергує серйозний патруль, - повідомляють у пресслужбі історико-культурного заповідника «Більськ».

А ви коли останній раз бачили диких тварин?