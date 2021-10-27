Житловий будинок горів під Кременчуком

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Вчора ввечері, 26 жовтня, сталася пожежа у житловому будинку на вул. Центральна с. Білецьківка Кременчуцького району. Про це повідомила у пресслужбі Кременчуцького районного управління ДСНС у Полтавській області.

Вогонь знищив шафу, міжкімнатні двері, дерев’яне вікно, два матраци, речі бувші у вжитку. Закочено стіни та стелю житлового будинку на площі 70 м. кв. Врятовано житловий будинок площею 160 м. кв. та майно в будинку. Причина пожежі та збитки встановлюються.