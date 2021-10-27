Почалося виїзде засідання двох депутатських комісій (з питань бюджету та з питань освіти) щодо виконання робіт з утеплення дитячих садків Кременчука.
10.03. Депутати розпочали перевірку з дитячого садочка № 25.
До віцемера з будівництва Дмитра Кравченка звернувся обурений батько вихованця дитсадка Дмитро.
Він сказав, що по суті діти ходять не в дитсадок, а на будмайданчик - і це небезпечно для малечі.
Директор КМЕК Вадим Качан захворів, тож на зустрічі присутній його заступник. Він не надав депутатській комісії жодних документів, не назвав навіть орієнтовних термінів завершення робіт.
Віцемер Кравченко запропонував провести екскурсію по дитсадку, проте депутат Плескун зауважив, що потрібна не екскурсія, а чіткі відповіді про терміни виконання робіт.
Підрядник пообіцяв завершити роботи з утеплення дитсадка № 25 до кінця листопада. Нагадаємо, усі терміни давно зірвані: роботи мали бути завершені до кінця липня.
10.14. Керівник управління капітального будівництва Микола Воловик визнав, що дітям небезпечно перебувати на території дитячого садочка під час проведення робіт.
Щодо ходу робіт з утеплення, то на вікнах навіть не встановлені відкоси.
Підрядник розповів депутатам, що фактична вартість робіт в півтора рази вища за ту, яка була передбачена договором.
10.32. Почали перевірку виконання робіт у школі № 20.
Тут замінили частину вікон та встановили ІТП. Підрядник переконує, що школу вже можна запускати в роботу.
10.44. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун заявив, що з боку керівництва КМЕК спостерігається саботаж та перешкоджання депутатській діяльності, оскільки КП КМЕК не надало договір з виконавцем робіт - азербайджанською компанією Арт Проже.
Депутат запропонував направити звернення до поліції про перешкоджання депутатській діяльності та притягнути до адміністративної відповідальності директора підприємства - відсторонити від роботи або ж звільнити.
10.47. Депутат Роженко запропонував продовжити роботу через тиждень - і тим часом підготувати проєкт рішення про розірвання договору з підрядником, який зірвав строки виконання робіт.
Олександр Плескун погодився і додав, що об'єкти, на яких йде ремонт, можуть не пережити зиму - тобто під загрозою саме їх збереження.
Наступне засідання комісії відбудеться 3 листопада.
11.14. Комісія оглядає садок № 18
Керівниця закладу повідомила, що відкосів у групах ще немає - тому дитсадок не приймає дітей. За її словами, відсутність відкосів не відповідає санітарним нормам.
Така ситуація з відкосами спостерігається з червня. Керівниця навчального закладу розповіла, що батьки хотіли навіть зібрати гроші на відкоси - але дізналися, що ці роботи мають виконуватися за кошти ЄБРР.
11.35. Після заміни вікон відновлювати приміщення доведеться і зсередини - як мінімум доведеться клеїти нові шпалери. Проєктом ці витрати не передбачені. За словами завідувачки, батьки дітей з частини груп побажали зібрати гроші на ремонт.
За інформацією підрядника, у садочку встановили вже половину вікон. Щодо термінів виконання - то їх не дотримуються і тут: завідувачка каже, що спочатку обіцяли завершити роботи до 11 жовтня. На даний момент строки не називають навіть орієнтовні.
Підрядник пообіцяв завершити роботи за 2 тижні.
Під час виїзного засідання з'ясувалося, що замовник перерахував генпідряднику 30% вартості робіт як авансовий платіж. Загальна вартість робіт — 10 млн євро. Тобто підрядник отримав 3 млн євро. Оглянувши хід робіт у дитсадках №25 та 18 та школі №20 у центрі, комісія офіційно завершила свою роботу до наступного засідання — 3 листопада На цю дату голова бюджетної комісії Олександр Плескун вимагає договір з генпідрядником.
Близько 11.20 частина депутатів вирішила продовжити огляд — рушили у дитсадок №70 на вулиці Миру, але представників замовника робіт (КМЕК) та підрядника — компанії «Арт Проже». Тож відповідати на питання вже було нікому.
У дитсадку №70 також тривають роботи з термомодернізації.
При цьому частину утеплених фасадів будівельники знімають і переробляють, бо роботи виконані неякісно. Депутати та преса застали на місці лише трьох будівельників.
Дитсадок зачинений та не працює. Нагадаємо, затяжна термомодернізація стала причиною закриття 11 дитсадків на невизначений термін.
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