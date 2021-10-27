Дві депутатські комісії перевіряють ремонти в зачинених дитсадках (додано)

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 1 519 Коментарів: 8

Почалося виїзде засідання двох депутатських комісій (з питань бюджету та з питань освіти) щодо виконання робіт з утеплення дитячих садків Кременчука.

10.03. Депутати розпочали перевірку з дитячого садочка № 25.

До віцемера з будівництва Дмитра Кравченка звернувся обурений батько вихованця дитсадка Дмитро.

Він сказав, що по суті діти ходять не в дитсадок, а на будмайданчик - і це небезпечно для малечі.

Директор КМЕК Вадим Качан захворів, тож на зустрічі присутній його заступник. Він не надав депутатській комісії жодних документів, не назвав навіть орієнтовних термінів завершення робіт.

- Підготуватися я не встиг, вибачте, - сказав заступник директора КМЕК Діденко.

Віцемер Кравченко запропонував провести екскурсію по дитсадку, проте депутат Плескун зауважив, що потрібна не екскурсія, а чіткі відповіді про терміни виконання робіт.









Підрядник пообіцяв завершити роботи з утеплення дитсадка № 25 до кінця листопада. Нагадаємо, усі терміни давно зірвані: роботи мали бути завершені до кінця липня.

10.14. Керівник управління капітального будівництва Микола Воловик визнав, що дітям небезпечно перебувати на території дитячого садочка під час проведення робіт.

Щодо ходу робіт з утеплення, то на вікнах навіть не встановлені відкоси.

Підрядник розповів депутатам, що фактична вартість робіт в півтора рази вища за ту, яка була передбачена договором.

10.32. Почали перевірку виконання робіт у школі № 20.

Тут замінили частину вікон та встановили ІТП. Підрядник переконує, що школу вже можна запускати в роботу.

10.44. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун заявив, що з боку керівництва КМЕК спостерігається саботаж та перешкоджання депутатській діяльності, оскільки КП КМЕК не надало договір з виконавцем робіт - азербайджанською компанією Арт Проже.

Депутат запропонував направити звернення до поліції про перешкоджання депутатській діяльності та притягнути до адміністративної відповідальності директора підприємства - відсторонити від роботи або ж звільнити.

10.47. Депутат Роженко запропонував продовжити роботу через тиждень - і тим часом підготувати проєкт рішення про розірвання договору з підрядником, який зірвав строки виконання робіт.

Олександр Плескун погодився і додав, що об'єкти, на яких йде ремонт, можуть не пережити зиму - тобто під загрозою саме їх збереження.

Наступне засідання комісії відбудеться 3 листопада.









11.14. Комісія оглядає садок № 18

Керівниця закладу повідомила, що відкосів у групах ще немає - тому дитсадок не приймає дітей. За її словами, відсутність відкосів не відповідає санітарним нормам.

Така ситуація з відкосами спостерігається з червня. Керівниця навчального закладу розповіла, що батьки хотіли навіть зібрати гроші на відкоси - але дізналися, що ці роботи мають виконуватися за кошти ЄБРР.

11.35. Після заміни вікон відновлювати приміщення доведеться і зсередини - як мінімум доведеться клеїти нові шпалери. Проєктом ці витрати не передбачені. За словами завідувачки, батьки дітей з частини груп побажали зібрати гроші на ремонт.

За інформацією підрядника, у садочку встановили вже половину вікон. Щодо термінів виконання - то їх не дотримуються і тут: завідувачка каже, що спочатку обіцяли завершити роботи до 11 жовтня. На даний момент строки не називають навіть орієнтовні.





- Це як у мелодрамі: я жодного чоловіка не чекала так, як вас! - сказала підряднику завідувачка дитячого садочка.

Підрядник пообіцяв завершити роботи за 2 тижні.

Додано:

Під час виїзного засідання з'ясувалося, що замовник перерахував генпідряднику 30% вартості робіт як авансовий платіж. Загальна вартість робіт — 10 млн євро. Тобто підрядник отримав 3 млн євро. Оглянувши хід робіт у дитсадках №25 та 18 та школі №20 у центрі, комісія офіційно завершила свою роботу до наступного засідання — 3 листопада На цю дату голова бюджетної комісії Олександр Плескун вимагає договір з генпідрядником.

Близько 11.20 частина депутатів вирішила продовжити огляд — рушили у дитсадок №70 на вулиці Миру, але представників замовника робіт (КМЕК) та підрядника — компанії «Арт Проже». Тож відповідати на питання вже було нікому.

У дитсадку №70 також тривають роботи з термомодернізації.

При цьому частину утеплених фасадів будівельники знімають і переробляють, бо роботи виконані неякісно. Депутати та преса застали на місці лише трьох будівельників.

Дитсадок зачинений та не працює. Нагадаємо, затяжна термомодернізація стала причиною закриття 11 дитсадків на невизначений термін.