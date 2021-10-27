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Дві депутатські комісії перевіряють ремонти в зачинених дитсадках (додано)

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 1 519 Коментарів: 8

 

«ТелеграфЪ» поїхав  перевіряти садочки разом з депутатами

Почалося виїзде засідання двох депутатських комісій (з питань бюджету та з питань освіти) щодо виконання робіт з утеплення дитячих садків Кременчука.

10.03. Депутати розпочали перевірку з дитячого садочка № 25.

До віцемера з будівництва Дмитра Кравченка звернувся обурений батько вихованця дитсадка Дмитро. 

 

Він сказав, що по суті діти ходять не в дитсадок, а на будмайданчик - і це небезпечно для малечі.

Директор КМЕК Вадим Качан захворів, тож на зустрічі присутній його заступник. Він не надав депутатській комісії жодних документів, не назвав навіть орієнтовних термінів завершення робіт.

- Підготуватися я не встиг, вибачте, - сказав заступник директора КМЕК Діденко.

Віцемер Кравченко запропонував провести екскурсію по дитсадку, проте депутат Плескун зауважив, що потрібна не екскурсія, а чіткі відповіді про терміни виконання робіт.


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Підрядник пообіцяв завершити роботи з утеплення дитсадка № 25 до кінця листопада. Нагадаємо, усі терміни давно зірвані: роботи мали бути завершені до кінця липня.

 

10.14. Керівник управління капітального будівництва Микола Воловик визнав, що дітям небезпечно перебувати на території дитячого садочка під час проведення робіт.

Щодо ходу робіт з утеплення, то на вікнах навіть не встановлені відкоси.

 

Підрядник розповів депутатам, що фактична вартість робіт в півтора рази вища за ту, яка була передбачена договором.

10.32. Почали перевірку виконання робіт у школі № 20.

Тут замінили частину вікон та встановили ІТП. Підрядник переконує, що школу вже можна запускати в роботу.

 

10.44. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун заявив, що з боку керівництва КМЕК спостерігається саботаж та перешкоджання депутатській діяльності, оскільки КП КМЕК не надало договір з виконавцем робіт - азербайджанською компанією Арт Проже.

Депутат запропонував направити звернення до поліції про перешкоджання депутатській діяльності та притягнути до адміністративної відповідальності директора підприємства - відсторонити від роботи або ж звільнити.

10.47. Депутат Роженко запропонував продовжити роботу через тиждень - і тим часом підготувати проєкт рішення про розірвання договору з підрядником, який зірвав строки виконання робіт.

Олександр Плескун погодився і додав, що об'єкти, на яких йде ремонт, можуть не пережити зиму - тобто під загрозою саме їх збереження.

Наступне засідання комісії відбудеться 3 листопада.



11.14. Комісія оглядає садок № 18

 

Керівниця закладу повідомила, що відкосів у групах ще немає - тому дитсадок не приймає дітей. За її словами, відсутність відкосів не відповідає санітарним нормам.

 

Така ситуація з відкосами спостерігається з червня. Керівниця навчального закладу розповіла, що батьки хотіли навіть зібрати гроші на відкоси - але дізналися, що ці роботи мають виконуватися за кошти ЄБРР.

11.35. Після заміни вікон відновлювати приміщення доведеться і зсередини - як мінімум доведеться клеїти нові шпалери. Проєктом ці витрати не передбачені. За словами завідувачки, батьки дітей з частини груп побажали зібрати гроші на ремонт.

За інформацією підрядника, у садочку встановили вже половину вікон. Щодо термінів виконання - то їх не дотримуються і тут: завідувачка каже, що спочатку обіцяли завершити роботи до 11 жовтня. На даний момент строки не називають навіть орієнтовні.


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- Це як у мелодрамі: я жодного чоловіка не чекала так, як вас! - сказала підряднику завідувачка дитячого садочка.

Підрядник пообіцяв завершити роботи за 2 тижні.

Додано:

Під час виїзного засідання з'ясувалося, що замовник перерахував генпідряднику 30% вартості робіт як авансовий платіж. Загальна вартість робіт — 10 млн євро. Тобто підрядник отримав 3 млн євро. Оглянувши хід робіт у дитсадках №25 та 18 та школі №20 у центрі, комісія офіційно завершила свою роботу до наступного засідання — 3 листопада На цю дату голова бюджетної комісії Олександр Плескун вимагає договір з генпідрядником.

Близько 11.20 частина депутатів вирішила продовжити огляд — рушили у дитсадок №70 на вулиці Миру, але представників замовника робіт (КМЕК) та підрядника — компанії «Арт Проже». Тож відповідати на питання вже було нікому.

 

У дитсадку №70 також тривають роботи з термомодернізації.

 

При цьому частину утеплених фасадів будівельники знімають і переробляють, бо роботи виконані неякісно. Депутати та преса застали на місці лише трьох будівельників.

 

Дитсадок зачинений та не працює. Нагадаємо, затяжна термомодернізація стала причиною закриття 11 дитсадків на невизначений термін.

5
Автор: Татьяна Донченко, Тамара Зінченко
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Коментарі: 8

249
Olexander:
Сьогодні, 10:21

У нормальних людей всі ці плани уточнюються ,перевіряються -влітку,а не тоді коли треба ,щоб все працювало .Головне у нас що--створити комісію )))Цирк.Там потрібна прокуратура розслідувати.


26 0
1 320
hunter:
Сьогодні, 10:38

А если запровадить штрафные санкции?Подрядчик зашевелит батонами и какая денежка упадет в казну,а значит ее можно и заофшорить.smirk


17 2
101
1
D:
Сьогодні, 11:08

Всё то оно так, кроме одного....Вот этот чел с бородой (Лазоренко)... Многовато его стало на полях, когда то, независимого Телеграфа...   


11 10
230
Saidis:
Сьогодні, 11:13

Цитата: D

Всё то оно так, кроме одного....Вот этот чел с бородой (Лазоренко)... Многовато его стало на полях, когда то, независимого Телеграфа...   

 ага, само по себе странно звучит - Телеграф поехал)))) та телеграф только и делает, что рерайтит новости, а тут - поехал...  и ежику ясно, что дело идет к рекламе)))) 


9 10
152
adf007:
Сьогодні, 12:10

Вот это понимаю люди работают - вышли воздухом подышали,

не зря по 100 тыщ. премии себе выписуют


10 0
158
Татьяна Донченко:
Сьогодні, 12:17

Цитата: D

Всё то оно так, кроме одного....Вот этот чел с бородой (Лазоренко)... Многовато его стало на полях, когда то, независимого Телеграфа...   

А вам других членов комиссии на фото не видно? Включите функцию отображений в браузере 


6 4
106
Gav-gav:
Сьогодні, 13:05

Цитата: D

Всё то оно так, кроме одного....Вот этот чел с бородой (Лазоренко)... Многовато его стало на полях, когда то, независимого Телеграфа...   

А что мешало другим обранцям там присутствовать или как-то пытаться разруливать это странное дело с ремонтами.


1 2
249
Olexander:
Сьогодні, 13:21

Батьки знову побажали збирати кошти .Невже життя нічому не вчить ???? Чи такі багаті ??? А зібрати кошти на хорошого адвоката ??? За невчасно виконані роботи .Де ділися кошти ЄБРР ??Вже в кишенях ? Повторю ще раз- в нашому місті всім на все по фіг ...А батьки горять бажанням збирати гроші (((


7 0

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