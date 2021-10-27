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Полтавщина опинилася у «помаранчевій» карантинній зоні

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 597 Коментарів: 2

 

Це свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні

Станом на 27 жовтня Полтавська область опинилася у «помаранчевій» карантинній зоні. Відповідну інформацію опублікували на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.  

 

Також у «помаранчевій» зоні перебувають Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У «жовтій» зоні залишилося 3 області – Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська області.

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

У «помаранчевій» зоні забороняється:

  • масові заходи за участі понад 20 осіб;
  • робота закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
  • планові госпіталізації в лікарнях;
  • робота спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
  • прийом нових змін в дитячі табори;
  • обмеження жовтої і зеленої зон зберігаються.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 помаранчева зона карантин
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Коментарі: 2

1 320
hunter:
Сьогодні, 10:35

А 7 числа уйдет в красную зону,там уже так решили.


16 0
56
Roman A.:
Сьогодні, 12:54

Цитата: hunter

А 7 числа уйдет в красную зону,там уже так решили.

Откуда спойлер?


0 1

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