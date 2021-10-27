Полтавщина опинилася у «помаранчевій» карантинній зоні

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 597 Коментарів: 2

Це свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні

Станом на 27 жовтня Полтавська область опинилася у «помаранчевій» карантинній зоні. Відповідну інформацію опублікували на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

Також у «помаранчевій» зоні перебувають Київ, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

У «жовтій» зоні залишилося 3 області – Вінницька, Закарпатська та Кіровоградська області.

«Помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів.

У «помаранчевій» зоні забороняється: