Утеплення у дитсадках Кременчука: робітники курять, гроші за відкоси батькам не повернуть

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 1 139 Коментарів: 1

З глобальним проєктом розбиралися дві депутатські комісії — та графіка виконання робіт так і не побачили

Будівельники курять та запізнюються... Акти виконаних робіт не підписані. Закриті через ремонти дитсадки відкриються невідомо коли. При цьому Кременчук уже віддав півтора мільйона гривень за повітря — за резервування кредитних коштів, які не використовувалися. Це короткі тези з інформації, яка пролунала сьогодні, 20 жовтня, на спільному засіданні двох депутатських комісій Кременчуцької міськради — бюджетної та з питань освіти. Депутати намагалися розібратися: коли завершаться ремонти у 11 зачинених дитсадках, і діти зможуть знову піти у свої заклади. Йдеться про глобальну термомодернізацію за кредитні та грантові кошти ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку). Спільне засідання комісій призначили після виступу на минулій сесії за депутатським запитом Лариси Гориславець, яка підняла проблему з ремонтами, які затяглися.









Замовником проєкту виступає КП КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК). Генеральним підрядником — азербайджанська компанія «Арт-Проже», яка має представництво в Україні.

Мер «помахав шашкою»

Міський голова Віталій Малецький повідомив, що вранці відвідав два дитсадки, де йдуть роботи. Побачене йому не сподобалося.

- Як завжди, о 8:40 із шести працівників, які працювали на двох садочках, четверо курили, - поділився своїми враженнями від відвідин міський голова.

Він зауважив, що офіційно робітники починають свій день о сьомій ранку — а насправді вони не квапляться.

- Затягування робіт по даному проєкту тягне за собою дискомфорт та зрив навчального процесу, і в тому числі певну загрозу для здоров'я дітей, тому що заклади фактично не відповідають санітарним вимогам. У деяких із них припинено навчальний процес. Це до того, що компанія-підрядник вчасно не виконала роботи, - сказав міський голова.

Наостанок Віталій Малецький додав: якщо підрядник не змінить ставлення до роботи — він підтримає вимоги депутатів (йшлося про дострокове розірвання договору з генпідрядником через невиконання зобов'язань).

- Адвокатом тих людей, які не хочуть працювати, я не буду, - заявив мер.

Втім, різко висловившись, міський голова запропонував розробити графік виконання робіт по об'єктах та спільно вирішити проблеми. І заявив, що міська влада може підказати, де взяти робітників, які готові працювати.

- Людей дуже багато в місті хочуть працювати. Ви привезли сім працівників, які «ковиряються» у цьому садочку, іншого слова я не підберу, - висловився Малецький.

Наостанок він заявив, що потрібно провести «роботу над помилками» та пішов на інший захід.

Чому ремонти застопорилися

Депутати залишилися — і спробували провести хоча б частково «роботу над помилками». Спитали про хід реалізації проєкту Вадима Качана, директора КМЕК.

Насамперед депутатів цікавили терміни виконання робіт, передбачені договором у цілому та по кожному об'єкту окремо. Про це запитав голова бюджетної комісії Олександр Плескун — хотіли почути цей й інші присутні на засіданні. Вадим Качан повідомив деякі цифри:

до 30.06.21 року підрядник (компанія «Арт-Проже») мала виконати проєкти по об'єктах — і це було зроблено;

усі роботи з термомодернізації мають бути завершені до кінця 2023 року.

Зрозуміло, що роботи мають виконуватися поетапно (не стояти ж дитсадкам без вікон та відкосів до 2023 року). Проте графіка виконання робіт по кожному об'єкту депутатам так і не надали, як не надали й договору з генеральним підрядником.





Єдине, що показав депутатам підрядник - наскільки виконані роботи з утеплення фасадів, вле й ці цифри викликають сумніви, бо вже виявлений брак у дитсадку №70





Вадим Качан та присутній на засіданні представник компанії «Арт-Проже» Іван Вагнер визнали: строки виконання робіт порушені.

Він повідомив: неодноразово направляли листи підряднику щодо невиконання ним зобов'язань. На це Олександр Плескун зауважив: потрібно уже переходити від листів до штрафних санкцій.

Іван Вагнер повідомив, що першочергово роботи мають бути завершені у 12 дитсадках та школах та пояснив, чому роботи не виконані вчасно:

- Основна причина — затримка фінансування на понад два місяці. Здебільшого це банківська бюрократія, - заявив Іван Вагнер, керівник ТОВ «Арт-Проже».

Проте в процесі обговорення з'ясувалося, що аванс, передбачений контрактом, генпідрядник отримав вчасно. А от гроші за роботи отримати не може, бо самі роботи виконані неякісно та акти виконаних робіт не підписані по жодному об'єкту. Технагляд роботи не прийняв — і змусив переробляти брак.

- Якість робіт не відповідала умовам контракту. Були зауваження по влаштуванню відкосів та іншого, - зауважив Вадим Качан.

Один із таких об'єктів, де було виявлено брак, — дитсадок №70 на вулиці Миру. По це сказав депутат Богдан Лазоренко. Утеплювали фасад дитсадка — та внаслідок порушення технології тепер доводиться зривати утеплювач, який втратив свої властивості.

Підрядник порушення визнав, за його словами, усе буде виправлено за рахунок компанії.

Депутат Григорій Угніч також повідомив, що незавершена реконструкція опалення може завадити пуску тепла у школу №9.





Чи повернуть гроші батькам за відкоси для вікон?

Таке запитання пролунало від журналістів під час засідання комісії. Нагадаємо, раніше ТЪ писав, що батькам вихованців дитсадків довелося за власні гроші наймати людей, які зроблять відкоси для нових вікон, встановлених будівельниками. Хоча ці роботи мала виконати фірма-підрядник.

На жаль, про повернення грошей батькам не йдеться.

- Так вони ж писали, що добровільно, - зауважив Вадим Качан.

При цьому запевнив, що всі роботи за кошти батьків оформлені в документації окремо. Та, як уже сказано, ніяких документів депутатам не надали. Депутат Плескун запитав: на яку суму в цілому виконані роботи в дитсадках за батьківські гроші? Підрядник та замовник відповіли: суму не рахували, лише обсяги робіт...





Що вирішили

Депутат Олександр Роженко та інші пропонували розірвати договір із генеральним підрядником, виставити йому штрафні санкції за зрив термінів проєкту та провести новий тендер. Але це — на рівні пропозиції.

А поки що депутати вимагають від КМЕК та генпідрядника:

до 25 жовтня надати графік виконання робіт по кожному об'єкту;

до цієї ж дати КМЕК має надати угоду з генпідрядником;

провести виїзне засідання депутатських комісій (з питань бюджету та освіти) і оглянути хід робіт у дитячих садках.

ТЪ теж завітає на ці оглядини. Скільки ще чекати батькам на відкриття дитсадків після ремонтів? На це питання відповіді під час комісії так і не пролунало. Востаннє директор КМЕК Вадим Качан говорив про термін протягом жовтня (раніше - до початку опалювального сезону). Та прогнозовано роботи знову затяглися.



