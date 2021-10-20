В Америці помічений Кременчук на колесах

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 1 537 Коментарів: 1

У Сполучених Штатах Америки помічена вантажівка з написом Кременчук. Як вдалося з'ясувати Телеграфу, компанію з перевезення Kremencuk INC заснувало подружжя Пеліт з Кременчука. Олександра розповіла нам, що три роки назад втрьох, вона з чоловіком Сергієм та собакою, переїхали з Кременчука до США.

- Спочатку чоловік працював далекобійником на компанію, а цього року ми купили вантажівку та створили власну компанію. Я диспетчер й займаюся всіма паперовими питаннями, а чоловік у дорозі. Ми обидва народилися та виросли у Кременчуці. Я працювала у Міському палаці культури керівником у вокальному колективі Задзеркалля, а чоловік на заводі Danonе.

- Як виникла ідея обрати назву компанії саме Кременчук?

- Коли обирали назву компанії - думали назвати нашими ініціалами або іменем нашої собаки, але всі подібні назви були зайняті, а ось Кременчука в Америці нема.

Ми дуже любимо Кременчук, я була там щасливою, тому переїзд оцінюємо як хороший досвід та нові можливості, проте є завжди думка повернутися.