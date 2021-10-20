На трикотажній фабриці у Горішніх Плавнях пройшли обшуки

У Горішніх Плавнях на трикотажній фабриці пройшли обшуки, про це повідомляють у телеграм-каналі Горишние Плавни.
Телеграфу у пресслужбі поліції повідомили, що слідчими проводяться слідчі дії в рамках розслідування кримінальних проваджень за статтею 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України.
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