Влада Кременчука рахує дітей в садочках, які приїжджають з навколишніх сіл

Міська вдала Кременчука рахує вихованців садочків, які приїжджають до Кременчука з навколишніх сіл. Цю інформацію журналістам підтвердив міський голова Віталій Малецький.
За його словами, влада провела експеримент й прорахувала скільки дітей в якому садочку навчається із навколишніх сіл.
- Ми за, щоб діти ходили, ми за те, щоб Кременчук допомагав родинам, але ми оплачуємо енергоносії, роботу вихователів, і це лягає на кременчужан. Кременчужани фактично платять за мешканців Кам'яних Поток, - повідомив мер.
Міський голова додав, що подібна ситуація з перевезенням пільговиків. Незалежно звідки особи пільгових категорій, проте з бюджету кременчуцької громади оплачується їх проїзд.
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.