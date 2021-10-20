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Кременчук, Освіта

Влада Кременчука рахує дітей в садочках, які приїжджають з навколишніх сіл

Сьогодні, 16:42 Переглядів: 565

 

Міський голова розповів про проведений експеримент

Міська вдала Кременчука рахує вихованців садочків, які приїжджають до Кременчука з навколишніх сіл. Цю інформацію журналістам підтвердив міський голова Віталій Малецький.

За рахунок міста в дитячих садочках Кременчука навчається 99 дітей з Кам'янопотоківської ОТГ
- Ми прорахували, що з Кам'янопотоцької об'єднаної територіальної громади 99 дітей виховуються у садочках Кременчука. Кам'янопотоцька ОТГ не дає від цього Кременчуку нічого. Ми хочемо справедливого розподілення коштів громад. Якщо громада Кам'янопотоцької користується послугами міста Кременчука, то вона має за це платити. Це не буде, завтра чи після завтра, чи навіть у наступному бюджетному році, але ми маємо прорахувати, - розповів Віталій Малецький.

За його словами, влада провела експеримент й прорахувала скільки дітей в якому садочку навчається із навколишніх сіл.

- Ми за, щоб діти ходили, ми за те, щоб Кременчук допомагав родинам, але ми оплачуємо енергоносії, роботу вихователів, і це лягає на кременчужан. Кременчужани фактично платять за мешканців Кам'яних Поток, - повідомив мер.

Міський голова додав, що подібна ситуація з перевезенням пільговиків. Незалежно звідки особи пільгових категорій, проте з бюджету кременчуцької громади оплачується їх проїзд.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Кам'яні Потоки садочки бюджет
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