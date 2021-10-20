«Треба бути на дві голови вище»: боксер Богдан Даценко став майстром спорту України

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 245

Сьогодні, 20 жовтня, у Кременчуці на ще одного Майстра спорту з боксу стало більше. Вихованець «Легіону» Богдан Даценко отримав посвідчення Майстра спорту України з рук міського голови Віталія Малецького та почесного президента «Легіону» Володимира Матицина.

- Це молодий спортсмен, який на шляху розвитку. Він йде шляхом Дениса Пояцики (відомий кременчуцький боксер, «український отаман» - ред.). Він не показував результату в кадетах, а одразу на дорослих змаганнях. Богдан, не з тих, хто став Майстром спорту й зійшов з дистанції, - зауважив тренер Василь Волошин.

Звання майстра спорту Богдан Даценко підтвердив на Всеукраїнському турнірі у Кропивницькому пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва.

На цьому турнірі вихованець Михайла Мельника змагався у ваговій категорії до 71 кг. Богдан Даценко провів 4 поєдинки. У першому бою кременчужанин переміг представника Миколаєва, у другому одноголосним рішенням суддів переміг боксера з Черкас. У півфіналі зустрівся з міцним боксером, неодноразовим чемпіоном України з Дніпра. Цей бій Богдан також переміг одноголосним рішенням суддів. А у фіналі наш боксер зустрівся з місцевим спортсменом й переміг його.

- Турнір був важкий та відповідальний. Їхав на нього з чіткою метою - перемогти й виконати норматив Майстра спорту, - розповів Телеграфу Богдан Даценко. - У фіналі я боксував з місцевим боксером. Найвідповідальніший і морально важкий бій. Розумів, що необхідно бути на дві голови вище, що ніхто просто так перемогу не віддасть. Все пройшло добре, виконав настанови тренера й завоював перемогу.