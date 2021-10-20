«Треба бути на дві голови вище»: боксер Богдан Даценко став майстром спорту України

Сьогодні, 20 жовтня, у Кременчуці на ще одного Майстра спорту з боксу стало більше. Вихованець «Легіону» Богдан Даценко отримав посвідчення Майстра спорту України з рук міського голови Віталія Малецького та почесного президента «Легіону» Володимира Матицина.
Звання майстра спорту Богдан Даценко підтвердив на Всеукраїнському турнірі у Кропивницькому пам'яті заслуженого тренера України Віктора Звєрєва.
На цьому турнірі вихованець Михайла Мельника змагався у ваговій категорії до 71 кг. Богдан Даценко провів 4 поєдинки. У першому бою кременчужанин переміг представника Миколаєва, у другому одноголосним рішенням суддів переміг боксера з Черкас. У півфіналі зустрівся з міцним боксером, неодноразовим чемпіоном України з Дніпра. Цей бій Богдан також переміг одноголосним рішенням суддів. А у фіналі наш боксер зустрівся з місцевим спортсменом й переміг його.
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