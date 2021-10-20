Кременчужанин під покровом ночі обікрав 4 гаражі

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У причетності до крадіжок чужого майна з гаражів громадян у місті Кременчуці слідчі підозрюють 29-річного місцевого мешканця. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

- Під час слідчих дій нами встановлено, що кременчужанин, який раніше вже мав проблеми із законом, в нічний час вчинив чотири крадіжки з гаражів. Речові докази вилучено. Особа перевіряється на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території міста, - повідомив Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків керівника поліції Кременчука.

Поліцією Кременчуцького райуправління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.