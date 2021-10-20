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Кременчужанин під покровом ночі обікрав 4 гаражі

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 569

 

Чоловіка перевіряють на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території міста

У причетності до крадіжок чужого майна з гаражів громадян у місті Кременчуці слідчі підозрюють 29-річного місцевого мешканця. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Під час слідчих дій нами встановлено, що кременчужанин, який раніше вже мав проблеми із законом, в нічний час вчинив чотири крадіжки з гаражів. Речові докази вилучено. Особа перевіряється на причетність до скоєння аналогічних правопорушень на території міста, - повідомив Андрій Власенко, тимчасовий виконувач обов’язків керівника поліції Кременчука.

 

Поліцією Кременчуцького райуправління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: гараж крадіжка
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