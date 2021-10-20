Кременчужанин під покровом ночі обікрав 4 гаражі

У причетності до крадіжок чужого майна з гаражів громадян у місті Кременчуці слідчі підозрюють 29-річного місцевого мешканця. Йому вже повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Поліцією Кременчуцького райуправління, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
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