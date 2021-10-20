Два хокеїсти «Кременчука» пройдуть збір зі збірною командою України-U20

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 189

Хокеїсти як з основної, так і молодіжної команди

Навчально-тренувальні збори «молодіжки» відбудуться з 8 до 11 листопада на базі ТРЦ «Термінал» у Броварах, повідляє пресслужба ФХУ. Після закінчення НТЗ юніорська збірна команда України U20 вирушить до міста Криниця-Здруй - (Польща) - де візьме участь у товариських матчах 13 та 14 листопада зі збірною командою Польщі U20.

Збір пройдуть двоє хокеїстів захисників з Кременчука - Гліб Варава та Расім Абдулаєв.

Склад юніорської збірною команди України U20:

Воротарі: Майко Семен (без команди), Полгородник Василь («Білий Барс»)

Захисники: Варава Гліб (ХК «Кременчук»), Гребеник Артем, Козловский Артем (усі - «Білий Барс»), Сушков Владислав, Пономаренко Артем (усі - «Сокіл»), Філімонов Олександр (ХК «Дніпро»), Суховольський Ярослав (ХК «Краматорськ»), Абдулаєв Расім (МХК «Кременчук»).

Нападники: Трахт Данііл, (ХК «Лукко» U18 (Фінляндія), Гончаренко Денис, Коржилецький Данило, Сімчук Михайло (усі - ХК «Сокіл»), Бородай Денис, Грабовецький Артем (усі - Білий Барс»), Садовіков Станіслав (ХК «Донбас»), Остроушко Ілля (ХК «Катера» U20 Фінляднія), Ткач Гліб (ХК «Нака» U20 Швеція), Царьковський Данило (ХК «Пантер» Естонія), Кобильник Дмитро (ХК «Краматорськ»), Шаповалов Олександр (ХК «ТПС» U18 Фінляндія), Плохотнік Олександр (ХК «Кошіце» U20 Словаччина).