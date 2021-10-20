Вандал пошкодив понад 10 надгробків на Свіштовському кладовищі

Сьогодні, 18:02 Переглядів: 513

Вранці 20 жовтня до поліції звернувся сторож Свіштовського кладовища і повідомив про пошкодження понад 10 поховань. Чоловіка, ймовірно причетного до акту вандалізму, правоохоронці виявили на території цього ж кладовища.

З'ясувалося, що підозрюваний - 53-річний місцевий мешканець.

Поліцейські встановлюють мотиви його протиправної поведінки.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 297 ККУ (Наруга над могилою, іншим місцем поховання).