За рахунок міста в дитячих садочках Кременчука навчається 99 дітей з Кам'янопотоківської ОТГ

Мер наголосив, що місто повинне розробити компенсаторний механізм, який дозволить отримати кошти з Кам'янопотоківької територіальної громади
Віталій Малецький вважає, що місто повинне розробити компенсаторний механізм, який дозволить отримати кошти з Кам'янопотоківької територіальної громади. Він розповів, що 99 дітей з території Кам'янопотоківської ОТГ виховуються в дитячих садочках Кременчука - а дошкільна освіта фінансується з міського бюджету:
Мер додав, що навантаження на бюджет просто необхідно зменшити - адже потім у міста не вистачає коштів на зарплату вихователям.