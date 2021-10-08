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Кременчук, Освіта

За рахунок міста в дитячих садочках Кременчука навчається 99 дітей з Кам'янопотоківської ОТГ

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 247

 

Мер наголосив, що місто повинне розробити компенсаторний механізм, який дозволить отримати кошти з Кам'янопотоківької територіальної громади

Віталій Малецький вважає, що місто повинне розробити компенсаторний механізм, який дозволить отримати кошти з Кам'янопотоківької територіальної громади. Він розповів, що 99 дітей з території Кам'янопотоківської ОТГ виховуються в дитячих садочках Кременчука - а дошкільна освіта фінансується з міського бюджету:

- Ми такі добрі і відкриті, що у нас навчаються діти з усіх навколишніх сіл, а ми це фінансуємо. Це, звичайно, добре, але паритетні відносини з громадою повинні бути. А то якщо все погано - то це робить Кременчук, а якщо все добре - то це громада.

Мер додав, що навантаження на бюджет просто необхідно зменшити - адже потім у міста не вистачає коштів на зарплату вихователям.

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Автор: Тамара Зінченко
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