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Надзвичайні новини

Під Кременчуком шкільний автобус з дітьми з'їхав у кювет

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 1 053

 

За попередніми даними, водію стало зле

Сьогодні, 8 жовтня, близько 15.20 поблизу села Ялинці Кременчуцького району у кювет злетів шкільний автобус. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління поліції. На місце події виїжджали поліцейські, медики та рятувальники. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.

Правоохоронці з’ясували, що 62-річний водій, керуючи автобусом «Богдан», раптово виїхав за межі проїжджої частини та зупинився. У автобусі були двоє школярів разом з вихователем.

За попередньою інформацією, ДТП могло спричинити те, що водію стало зле. Чоловікові на місці лікарі надали медичну допомогу.

Обставини та причини події з’ясовуються.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: школьники автобус дети ДТП водитель
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