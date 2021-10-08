Під Кременчуком шкільний автобус з дітьми з'їхав у кювет

Сьогодні, 17:19 Переглядів: 1 053

Сьогодні, 8 жовтня, близько 15.20 поблизу села Ялинці Кременчуцького району у кювет злетів шкільний автобус. Про це сповістило Кременчуцьке районне управління поліції. На місце події виїжджали поліцейські, медики та рятувальники. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.

Правоохоронці з’ясували, що 62-річний водій, керуючи автобусом «Богдан», раптово виїхав за межі проїжджої частини та зупинився. У автобусі були двоє школярів разом з вихователем.

За попередньою інформацією, ДТП могло спричинити те, що водію стало зле. Чоловікові на місці лікарі надали медичну допомогу.

Обставини та причини події з’ясовуються.