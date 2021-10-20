Профілактика раку молочної залози

Рак молочної залози в Україні , в 2020 році займає 2 місце в структурі онкологічних захворювань (як і у всьому світі ) за даними Національного канцер - реєстру . Кількість хворих на рак грудей зросло - 157 274 випадків , що на 4500 випадків більше ніж у 2019 році (хворіють також і чоловіки!)

Група ризику висока якщо:

- Родичі першої лінії (мама, бабуся, сестра, тітка) хворіли на рак грудей

- Не було вагітності та пологів, чи ви вперше завагітніли у віці 30 років і старше.

- Вік 40 + років

- Рано почалась менструація - у віці до 12 років

- Пізно почалась менопауза - після 55 років

- Цукровий діабет

- Гіпертонічна хвороба

- Надмірна вага та ожиріння

- Раніше був рак грудей або рак яєчника

Ви також у групі ризику якщо курите , зловживаєте алкоголем чи перебуваєте під впливом радіації.



Симптоми раку молочної залози.

Рак молочної залози на ранніх стадіях (1-ї та 2-ї) протікає безсимптомно і не завдає болю. Привернути увагу мають дуже хворобливі місячні, болі в молочних залозах.

Симптоми , що дають підстави запідозрити рак молочної залози:

- Прозорі або кров'яні виділення з грудей

- Втягнення соска

- Зміни кольору або структури шкіри грудей (набряк, збільшення або зменшення розмірів)

- Ущільнення або новоутворення у молочних залозах

- Ерозії, кірочки, лусочки, виразки в зоні соска, ареоли

- Збільшення пахових або надключечних лімфовузлів

Профілактика раку молочної залози.

Для запобігання раку молочної залози потрібно дотримуватися здорового способу життя (відмовитись від куріння, алкоголю, регулярно займатися фізичною активністю і підтримувати нормальні масу тіла), а також вчасно проходити огляд лікаря :

- Мамолог - не рідше одного разу на 1-2 роки

- Гінеколог-1 раз на рік

- УЗД грудних залоз - до 40 років -1 раз на рік

- Здоровим жінкам з 40 років - мамографічне обстеження 1 раз на 2 роки

- жінкам з 50 + років - щорічно

Проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо того, як часто вам потрібні профілактичні огляди - це залежить від вашого віку та факторів ризику, які можуть вплинути на розвиток патології.

Головною перевагою мамографії є можливість виявлення доклінічних форм раку молочної залози, яке недоступне іншими методами діагностики. Це дозволяє виявити захворювання від 2 до 5 років - ще до клінічних проявів (" виграш часу ").

В теперішній час мамографія є основним методом діагностики в мамології. Мамографія використовується з метою скринінгу і за клінічними показаннями (діагностична). Профілактичне обстеження (скринінг) здорових жінок з 40 років 1 раз на 2 роки, з 50 років щорічно.

Профілактичне обстеження жінок із групи ризику (сімейний чи генетичний рак молочної залози) у віковому проміжку 40-70 років - щорічно.

Також слід врахувати зв'язок з менструальним циклом жінки та виконувати мамографію з 5 по 12 день менструального циклу. У жінок які не мають менструацію - в будь який день по електронному направленню безкоштовно !!! Жінки які заключили декларацію з сімейним лікарем, можуть взяти електронне направлення у сімейного лікаря, лікаря акушер-гінеколога, або звернулися до лікарів акушер-гінекологів, та гінеколога-мамолога.

Не варто відкладати!!! Будьте уважні до себе, любі жінки! Звертайтеся до лікаря на профілактичний огляд та при виникненні дискомфорту або болю в молочній залозі! Будьте здорові та щасливі!



З повагою до Вас лікар акушер-гінеколог - мамолог Крамаренко Світлана.