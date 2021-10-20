Кому з кременчужан доведеться посидіти без світла 21 жовтня: адреси

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 1 004 Коментарів: 2

У «Полтаваенерго» повідомили, хто з мешканців Кременчука залишиться без світла через тимчасові відключення електроенергії 21 жовтня. Причина полягає в проведенні планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.

З 5.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

просп. Полтавський;

вул. Якова Петруся;

вул. Броніслава Урбанського;

вул. Рокитнянська;

вул. Карбишева;

вул. Утьосова;

вул. Данила Галицького;

вул. Барвінкова;

вул. Грушевського;

вул. Олени Пчілки;

вул. Козацька;

вул. Володимира Вінниченка;

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Бориса Чичибабіна;

вул. Размислова;

вул. Целіноградська;

вул. Чайковського;

вул. Василя Симоненка;

вул. Хортицька;

вул. Аерофлотська;

вул. Гетьманська;

вул. Генерала Чайки;

вул. Михайла Калачевського;

пров. Некрасова;

пров. Якова Петруся;

пров. Гурамішвілі;

пров. Яснополянський;

туп. Айвазовського.

З 6.00 до 19.00 без електроенергії залишаться ті, хто проживає за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 відключать світло за адресами:

вул. Марка Вовчка;

вул. Некрасова;

вул. Размислова;

вул. Молодіжна.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: