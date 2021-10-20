Як навчатимуться кременчуцькі школярі з 25 жовтня, залежатиме від епідситуації у місті

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 1 382

Поки діти були на канікулах, вони хворіли менше

Як навчатимуться кременчуцькі школярі з 25 жовтня, коли вийдуть з канікул, чи відправлять їх на карантин, залежатиме від епідситуації у місті. Про це ТЪ повідомив директор департаменту освіти Геннадій Москалик.

Тож рішення щодо подальшого навчання наприкінці цього тижня ухвалить міська комісія з питань ТЕБ і НС. У будь-якому випадку діти отримуватимуть знання, питання лише, сядуть вони за парти чи навчатимуться дистанційно.

ТЪ зв’язався із завідувачкою відділом профілактики інфекційних захворювань Кременчуцького відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Ларисою Коровіною, щоб з’ясувати, який рівень захворюваності зараз серед дитячого населення нашого міста.

За останній тиждень (з 13 по 19 жовтня) на ГРВІ захворіло 459 дітей, школярів – 186. Для порівняння, за попередній тиждень дітей шкільного віку захворіло 457. Показники захворюваності по школярам у Кременчуці не досягають епідпорогових на 12,7%.

- Це логічно, що зараз реально менше дітей хворіє, бо вони на канікулах. Яка буде ситуація, коли діти вийдуть з канікул, ми спрогнозувати не можемо. Можливо, вона і залишиться на середньому рівні, можливо, буде ріст захворюваності. Сказати можна буде лише тоді, коли ми цю статистику побачимо. Так було завжди: діти виходили (з канікул – ред.), тиждень вчилися, інколи – два. А потім ми бачили, що захворюваність росте, і тоді ми виходили з пропозицією все ж таки або відправили на карантин або раніше на зимові канікули, - каже Лариса Коровіна.