Як навчатимуться кременчуцькі школярі з 25 жовтня, залежатиме від епідситуації у місті

Як навчатимуться кременчуцькі школярі з 25 жовтня, коли вийдуть з канікул, чи відправлять їх на карантин, залежатиме від епідситуації у місті. Про це ТЪ повідомив директор департаменту освіти Геннадій Москалик.
Тож рішення щодо подальшого навчання наприкінці цього тижня ухвалить міська комісія з питань ТЕБ і НС. У будь-якому випадку діти отримуватимуть знання, питання лише, сядуть вони за парти чи навчатимуться дистанційно.
ТЪ зв’язався із завідувачкою відділом профілактики інфекційних захворювань Кременчуцького відокремленого підрозділу державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Ларисою Коровіною, щоб з’ясувати, який рівень захворюваності зараз серед дитячого населення нашого міста.
За останній тиждень (з 13 по 19 жовтня) на ГРВІ захворіло 459 дітей, школярів – 186. Для порівняння, за попередній тиждень дітей шкільного віку захворіло 457. Показники захворюваності по школярам у Кременчуці не досягають епідпорогових на 12,7%.
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