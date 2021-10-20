Кременчужанин добровільно здав патрульним наркотики загорнуті в газету «ТелеграфЪ»

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Сьогодні, 20 жовтня, під час відпрацювання виклику про сімейну сварку, до інспекторів роти ТОР звернувся 30-річний громадянин.

Останній повідомив охоронцям порядку про те, що має наркотичні речовини власного виробництва та бажає їх добровільно здати.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу, яка вилучила у чоловіка речовини, схожі на наркотичні для проведення експертизи та встановлення усіх обставин.

На фото наркотики з весняним випуском газети «Кременчуцький ТелеграфЪ»

Нагадуємо, що згідно зі статтею 44 КУпАП (Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) - особа, що добровільно здала наркотичні засоби або психотропні речовини, які були у неї в невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пересилала без мети збуту, звільняється від адміністративної відповідальності за дії, передбачені цією статтею.