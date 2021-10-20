Чоловіка, який зґвалтував та вбив жінку на Полтавщині - відправили на примусове лікування

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 821 Коментарів: 1

Зґвалтування та вбивство жінки у Глобиному – до місцевого жителя застосовано примусові заходи медичного характеру. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Полтавської області.

Глобинським районним судом 28-річного місцевого жителя визнано винним у зґвалтуванні, що потягло тяжкі наслідки, та умисному вбивстві, поєднаному зі зґвалтуванням (ч. 5 ст. 152, п. 10 ч. 2 ст. 115 КК України).

Установлено, що у лютому цього року чоловік силою затягнув свою знайому до чагарників на території кладовища, де зґвалтував та наніс кулаками і ногами численні удари, від яких жінка померла на місці події.

На підставі зібраних доказів і результатів експертиз ухвалою суду прийнято рішення про застосування до обвинуваченого примусових заходів медичного характеру у виді госпіталізації до психіатричного закладу із суворим наглядом.