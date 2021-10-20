Понад 1800 кременчужан зробили щеплення від COVID-19 за добу 19 жовтня

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Водночас в області спостерігається стрімке зростання захворюваності: виявили майже тисячу нових випадків

19 жовтня щеплення від COVID-19 зробили 1836 громадян, повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

З них 1 027 вакцинувалия в Центрах вакцинації населення, а 809 вирішили звернутися до пунктів щеплення.

По першій дозі отримали 1138 громадян, по другій - 698.

Усього від початку вакцинальної кампанії одну дозу вакцини отримало 62 289 жителів Кременчука, дві - 51 859.

Попри досить високу кількість бажаючих зробити щеплення, хвороба не відступає. Так, за інформацією Полтавського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, протягом минулої доби на Полтавщині зареєстрували 935 нових випадків COVID-19.

Одужали 284 мешканців області, а 6 919 продовжують лікування.

На жаль, 24 людини померло через ускладнення внаслідок перенесеної коронавірусної хвороби.

На даний момент єдиним захистом від тяжкого перебігу хвороби є вакцина, тож у МОЗ закликають не гаяти час.

В Кременчуці зробити щепелення від COVID-19 можна: