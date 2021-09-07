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Терміново потрібна допомога снайперам на передову

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 0

 

Одну проблему вирішують - інша вилазить

Волонтерка Ольга Назарова збирає кошти на ремонт авто для снайперів. Машина потрібна на вчора, а коштів на ремонт авто - обмаль. Необхідна наша допомога.

- За два минулі тижні робота з ремонту автомобіля наших снайперів суттєво наблизилась до фінішу. Не могла не наблизитись, бо Роман Шпигун практично й ночує з тією машиною в обнімку! Отже, викладаю звіт за ці два тижні. На волонтерську картку надійшло 1950 грн. 

А тепер - власне, про ремонт. Двигун відремонтували, взялися за ходову. Роман дивується, як, взагалі, можна було їздити на такій машині - ходова «вбита» повністю. Ну, не по автобанах там хлопцям доводиться їздити.

... накладна на закупку запчастин (3649+59 грн). Плюс ще поперечна рульова тяга (1300 грн) і ресори (2250х2=4500 грн). На це, вибачте, чеків немає, бо брали «з рук». Переказала Роману цю суму + 1100 грн на оплату послуг НП і дрібні «розходники» (чеки будуть в наступному звіті). І на волонтерській картці лишилось 383,48 грн. А ремонт же ще не закінчили, - написала Ольга Назарова. 

На ремонт вже витратили 8 531 грн. На волонтерському рахунку лишилось 7 086 грн і 25 євро.

Хто має можливість і бажання допомогти нашим - будемо безмежно вдячні! Картка ПриватБанку: 5168 7554 2277 4246, Назарова Ольга.

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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога війна військові
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