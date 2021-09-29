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Кременчук, Освіта

Уже «протягом жовтня»: директор КМЕК назвав депутатам новий термін ремонту в зачинених дитсадках Кременчука

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 317 Коментарів: 2

 

Що написано в папері, який отримали депутати від директора КМЕК Вадима Качана 

На вимогу бюджетної депутатської комісії Кременчуцької міської ради (голова Олександр Плескун) директор КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК) Вадим Качан надав інформацію про хід реалізації проєкту з енергоефективності. Нагадаємо, КМЕК є замовником робіт з утеплення у громадських закладах — і через затримки з ремонтами у місті паралізована робота 11 дитсадків.

Великий провал за великі гроші: чому у Кременчуці паралізована робота 11 дитсадків

Депутати Олександр Плескун, Лариса Гориславець, Богдан Лазоренко наполягали на доповіді Вадима Качана на сесії Кременчуцької міськради 28 вересня — проте цьому опирався міський голова Віталій Малецький, заявивши при цьому, що депутати можуть ознайомитися з інформацією, наданою у письмовій формі.

Ось ця інформація, яка була надана депутатам:

 

 

Інформація не містить відповіді на головне питання, яке ставили депутати: куди ж пішли гроші? Який стан розрахунків генерального підрядника — азербайджанської компанії ТОВ «Арт-Проже» — з підрядниками? Якими є терміни виконання робіт по кожному об'єкту? (Це питання ставила у запиті депутатка Лариса Гориславець).

Про терміни виконання робіт у записці Вадима Качана сказано одним рядком наприкінці документу:

«Таким чином продовження призупинених робіт розпочнеться наприкінці вересня з терміном їх виконання впродовж жовтня цього року».

Раніше в інтерв'ю «Телеграфу» Вадим Качан говорив, що роботи, розпочаті у дитсадках та школах, будуть завершені до початку опалювального сезону. Тепер уже - «впродовж жовтня».

Обіцянка: утеплення в дитсадках та школах Кременчука завершать до початку опалювального сезону

Та й кінець вересня уже настав — а чи продовжені призупинені роботи? Ні ми, ні депутати на даний час не мали можливість цього уточнити. Бо, як уже сказано, мер Малецький опирався виступу директора КМЕК на сесії. І взагалі заборонив йому давати усні коментарі журналістам.

Сама ж записка, надана Вадимом Качаном депутатам, породжує ще більше запитань.

Цитуємо текст мовою оригіналу:

«На даний час реалізація подібних проєктів базується на принципі генерального підряду та кооперації. Практично жодна з українських та міжнародних компаній не має у достатній кількості постійних власних робочих та виробничих ресурсів для впровадження подібних проєктів. Для виконання робіт Підрядником залучені необхідні виконавці на умовах субпідрядних відносин на договірних підставах. На жаль в процесі реалізації запланованих етапів робіт деякі з субпідрядників не змогли дотримуватися чітких вимог контрактних технічних специфікацій та проектної документації, що призвело до певних затримок часу необхідного для усунення певних порушень та, у деяких випадках, навіть до пошуку та заміни на іншого субпідрядника».
  1. Хто ці «необхідні виконавці», «деякі з субпідрядників»?
  2. Що таке «певні затримки часу»? Тобто яким є відхилення від договору з генпідрядником у строках виконання робіт?
  3. Які «певні порушення» слід усунути і хто це робитиме?
  4. І врешті: чи виставить КМЕК (як замовник робіт, відповіданий за реалізацію проєкту) штрафні санкції генпідряднику (ТОВ «Арт-Проже») за зрив строків реалізації проєкту, обумовлених договором? Адже за виконання угоди несе відповідальність саме генпідрядник, а не «деякі з субпідрядників».
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: КМЕК Вадим Качан термомодернізація
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Коментарі: 2

99
Gav-gav:
Сьогодні, 14:46

Виновные должны понести наказание. Раз наказать, в следующий раз будут более взвешенно и ответственно подходить к работе. Сперва они позволяют разрушить и кинуть ремонты, теперь заговаривают что садики и школы не за что отапливать. Надо брать пример с Китая, там с нерадивыми распорядителями народного имущества долго не церемонятся.

 


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ankrem:
Сьогодні, 14:52

Цитата: Gav-gav

Виновные должны понести наказание. Раз наказать, в следующий раз будут более взвешенно и ответственно подходить к работе. Сперва они позволяют разрушить и кинуть ремонты, теперь заговаривают что садики и школы не за что отапливать. Надо брать пример с Китая, там с нерадивыми распорядителями народного имущества долго не церемонятся.

 

Дак своих то сильно садить не хочется))

Максимум демонстративно пожурят.


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