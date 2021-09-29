Уже «протягом жовтня»: директор КМЕК назвав депутатам новий термін ремонту в зачинених дитсадках Кременчука

На вимогу бюджетної депутатської комісії Кременчуцької міської ради (голова Олександр Плескун) директор КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» (КМЕК) Вадим Качан надав інформацію про хід реалізації проєкту з енергоефективності. Нагадаємо, КМЕК є замовником робіт з утеплення у громадських закладах — і через затримки з ремонтами у місті паралізована робота 11 дитсадків.
Депутати Олександр Плескун, Лариса Гориславець, Богдан Лазоренко наполягали на доповіді Вадима Качана на сесії Кременчуцької міськради 28 вересня — проте цьому опирався міський голова Віталій Малецький, заявивши при цьому, що депутати можуть ознайомитися з інформацією, наданою у письмовій формі.
Ось ця інформація, яка була надана депутатам:
Інформація не містить відповіді на головне питання, яке ставили депутати: куди ж пішли гроші? Який стан розрахунків генерального підрядника — азербайджанської компанії ТОВ «Арт-Проже» — з підрядниками? Якими є терміни виконання робіт по кожному об'єкту? (Це питання ставила у запиті депутатка Лариса Гориславець).
Про терміни виконання робіт у записці Вадима Качана сказано одним рядком наприкінці документу:
Раніше в інтерв'ю «Телеграфу» Вадим Качан говорив, що роботи, розпочаті у дитсадках та школах, будуть завершені до початку опалювального сезону. Тепер уже - «впродовж жовтня».
Та й кінець вересня уже настав — а чи продовжені призупинені роботи? Ні ми, ні депутати на даний час не мали можливість цього уточнити. Бо, як уже сказано, мер Малецький опирався виступу директора КМЕК на сесії. І взагалі заборонив йому давати усні коментарі журналістам.
Сама ж записка, надана Вадимом Качаном депутатам, породжує ще більше запитань.
Цитуємо текст мовою оригіналу:
ІнформаціяПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.