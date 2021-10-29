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«У кого не підключене опалення, пишіть на Facebook мені» - мер Кременчука Малецький

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 594

 

Також міський голова порадив звертатися в службу 1563 та пообіцяв, що вона оперативно реагуватимае на звернення

За інформацією департамнту житлово-комунального господарства, Кременчук повністю з опаленням, винятків небагато. Станом на 10:00 не підключені 6 будинків.

  • ОСББ на вул. Коцюбинського, буд.2 (не підключають за борги);
  • ОББ на вулиці Горького, буд. 14 (чекають лічильник з повірки);

Не підключений також будинок на вулиці Івана Мазепи, 13 — мешканці не платили за управління, і керуюча компанія «Житлорембудсервіс» відмовилася підключати цей будинок, заявивши про розірвання договору на управління. Це будинок, який було визнано ветхим — йшлося про відселення мешканців та зведення на його місці новобудови. Проте компанія-забудовник не забезпечила дві родини квартирами — тяганина триває багато років.

Також не підключено чотири відомчі будинки, причина одна — підприємства, які ними опікуються, економлять, це такі адреси:

  • вул. Майора Борищика, 25 (гуртожиток товариства сліпих);
  • вул. Олексія Древаля, 35 (ДСНС);
  • вул. Небесної Сотні, 29/35 (КСУ 17).

Разом з тим, виникають проблеми із системами самих будинків.

- У кого не підключене опалення, пишіть на Facebook мені або в службу допомоги мера кременчужанам 1563, - сказав мер Віталій

Малецький, пообіцявши, що служба оперативно реагуватиме на звернення.

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Автор: Татьяна Донченко
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