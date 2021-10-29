До Кременчука надійшли пакунки малюка

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 312 Коментарів: 1

Сьогодні перинатальний центр Кременчука, після довгої перерви, отримав 190 пакунків малюка. І вже сьогодні їх отримають наші породіллі при виписці. Про це повідомляє пресслужба перинатального центру.

До речі, тепер батьки при виписці мають вибір - отримати пакунок малюка чи грошову компенсацію. Якщо батьки бажають отримати гроші, то при виписці отримують довідку, з якою необхідно звернутись до ЦНАПу та відділення банку, де і нараховують компенсацію за пакунок малюка. Сума становить 6000 грн. Чекати цих грошей прийдеться близько місяця.