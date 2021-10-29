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До Кременчука надійшли пакунки малюка

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 312 Коментарів: 1

 

Сума одного становить 6 000 грн 

Сьогодні перинатальний центр Кременчука, після довгої перерви, отримав 190 пакунків малюка. І вже сьогодні їх отримають наші породіллі при виписці. Про це повідомляє пресслужба перинатального центру. 

До речі, тепер батьки при виписці мають вибір - отримати пакунок малюка чи грошову компенсацію. Якщо батьки бажають отримати гроші, то при виписці отримують довідку, з якою необхідно звернутись до ЦНАПу та відділення банку, де і нараховують компенсацію за пакунок малюка. Сума становить 6000 грн. Чекати цих грошей прийдеться близько місяця.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Кременчуцький перинатальний центр
Теги: перинатальний центр
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 13:53

Сьогодні перинатальний центр Кременчука, після довгої перерви, отримав 190 пакунків малюка. І вже сьогодні їх отримають наші породіллі при виписці.


 а хто то все перетягнув до приміщення центру? не підкажете?и скільки важить той бєбібокс, 15-17 кг?


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