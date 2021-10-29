Заради економії: у мерії Кременчука хочуть об'єднувати дитсадки та планують скорочення позашкілля

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 886 Коментарів: 2

У такий спосіб хочуть зменшити адміністративні витрати, об'єднають 10 дитсадків — буде 5. Одна пара на об'єднання - дитсадки №11 (на фото) та 25

Міська влада візьметься за оптимізацію дитсадків. Такий намір підтвердив мер Кременчука Віталій Малецький, відповідаючи на запитання журналістів про заходи з реорганізації комунальних закладів. Він навів приклад: якщо дитсадки розташовані поряд - «паркан у паркан» (як дитсадок №11 та №25 у центрі міста), їх можна об'єднати у єдиний заклад, і таким чином зекономити.

- Фактично це може бути одним дитячим садочком? Може. Минус одна ставка директора, мінус одна ставка завгоспа, мінус харчоблок і все інше. Просто два корпуси одного садочка, - пояснив міський голова.

Віцемер Ольга Усанова додала, що таких дитсадків, які розташовані поряд один з одним, у місті 10 — після об'єднання буде п'ять.

- Там окремий керівник, там окремий штат, де ефективність? - запитав міський голова. - Протягом наступного року ми проводити об'єднання у таких дитсадках, сказала Ольга Усанова.

Мер додав, що виникають питання до роботи деяких керівниць дитсадків. Як приклад він назвав дитсадок на вулиці Княгині Ольги.

- Знаєте, мене вчора зранку водій везе на роботу, розмовляємо, по місту об'їзд робимо — каже: «А можна попросити, Віталію Олексійовичу, там у садочку звернулися батьки. Завідувачка сказала батькам — каналізацію робіть, як хочете»... - розповів Віталій Малецький.

За його словами, разом з керівниками департаментів ЖКГ та освіти питання вирішили за дві години.

- Тут питання вже до завідуючої... Тому, можливо, якісь кадрові рішення будуть, - сказав мер.

Згодом він додав, що ті завідувачки, які «на своїх місцях» - залишаться працювати.

Оптимізація також очікує на позашкільну освіту — станцію юних техніків та станцію юних натуралістів. Мер заявив, що деякі гуртки діти просто не вибирають — але педагоги продовжують отримувати зарплату. Музичні школи оптимізувати не будуть.

Присутня на засіданні виконкому депутатка Лариса Гориславець (член комісії з питань освіти) запитала про оптимізацію:

- Чому це питання жодного разу не було озвучене для депутатів? Чи ви впевнені, що всі депутати проголосують за, і в нас депутатський корпус взагалі нічого не вартий?

- Я відповім. Ми зараз вивчаємо ситуацію та альтернативні сценарії. В рамках розробки альтернативних сценаріїв є забезпечити статус-кво і фінансувати... Друге — провести оптимізацію і дублювання уникнути. Ну, дійсно, два садочки забор в забор, два директора, два зами, дві служби, - заявив мер.

Він похвалив обох завідувачок дитсадків - №25 та №11 - і сказав, що, можливо, вони, навпаки отримають у керівництво більші заклади - за рахунок кадрових рішень по інших дитсадках - і поскаржився на кадрові проблем.

За словами мера Малецького та віцемера Усанової, зараз розглядаються обидва сценарії. Питання винесуть на депутатські комісії після того, як сформують конкретні пропозиції.