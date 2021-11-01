Майже чотири вагони хворих: за добу COVID-19 виявили у 224 кременчужан

Вчора, 21:26 Переглядів: 738

Як з'ясував «Кременчуцький ТелеграфЪ», це кількість людей, яка могла б заповнити 4 плацкартних вагони, виробництва КВБЗ*

1 листопада в Кременчуці зареєстрували 224 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 116 жінок віком від 22 до 84 років, 101 чоловік віком від 24 до 80 років, 6 дітей віком від 2 до 17 років та одне 3-місячне немовля.

Із них 200 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 24 - лікуються в інфекційних шпиталях. Серед госпіталізованих двоє щеплені.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 243 пацієнти. Одужало 20 кременчужан.

На жаль, за сьогодні 7 пацієнтів померли: 4 жінки віком від 56 до 84 років та 3 чоловіка віком від 60 до 87 років. Ніхто з них не був вакцинований.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 12 692 випадки хвороби: одужали 9 749, померли 369.

*У плацкартному вагоні моделі 61-779П , виробництва КВБЗ, 58 місць. Тобто хворі могли б повністю заповнити три вагони і майже повністю - четвертий.