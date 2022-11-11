Кременчужанка, дочку якої убило дерево у дитсадку, звинувачує віцемерку Усанову у службовій недбалості

Сьогодні, 17:20 Переглядів: 399

11 листопада мама дівчинки, яку минулоріч убило дерево у дитсадку, звернулася до прокуратури. Про це ТЪ стало відомо з власних джерел.

Світлана Німчина написала до прокуратури заяву про ознаки вчинення злочину за статтею «службова недбалість», що спричинила тяжкі наслідки, відносно заступниці міського голови Усанової, яка надала дозвіл на експлуатацію садочка у 2021/22 році, згідно з актом, який вона підписала, як голова комісії.

Нагадаємо, що 21 жовтня 2021 року у Кременчуці на території дитячого садка сильний порив вітру зламав дерево, яке упало на двох маленьких дітей. 5-річний Марк отримав перелом стегна, 4-річна Анастасія потрапила до реанімації та там померла.

Керівництво садка називає те, що сталося нещасним випадком. Проте мати загиблої дівчинки, Світлана Німчина, впевнена, що персонал та чиновники намагаються уникнути відповідальності. А нещасним випадком виправдовують свою недбалість.

Нагадаємо, що це вже не перший трагічний інцидент, що трапився у дошкільних закладах Кременчука. У 2015 році 5-річна Катя Чесак травмувалася на ігровому майданчику садка через металевий болт, який стирчав із гойдалки. Тоді дитина під наглядом вихователів отримала відкриту проникаючу черепно-мозкову травму.