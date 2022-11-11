На Полтавщині з Хоролу дістали тіло чоловіка, якого розшукували як зниклого безвісті

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 220

Тіло 44-річного жителя Миргородської територіальної громади виявили водолази-рятувальники на дні річки Хорол. Загиблого знайшли 11 листопада, близько 14.00, неподалік села Петрівці Миргородської громади.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

Нагадаємо, пошуки зниклого безвісти тривали з 10-го листопада. До розшуку чоловіка були залучені поліцейські, кінологи зі службовою собакою, бійці місцевої територіальної оборони, рідні, активісти та жителі громади. За цей час пошукові групи обстежили майже всю територію населеного пункту та берег Хоролу.

— На ділянку біля річки, де знайшли загиблого, пошукову групу вивела службова собака. На берег чоловіка підняли фахівці комунального підприємства водолазно-рятувальної служби Полтавської області, — повідомила начальниця сектору розшуку злочинців і зниклих громадян відділу кримінальної поліції Миргородського райвідділу поліції Юлія Решітько.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції та спеціалісти-криміналісти. Тіло чоловіка направили до бюро судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.