УВАГА РОЗШУК! Поліція Полтавщини встановлює місце перебування Руслана Гусейнова

Миргородським райвідділом поліції ГУНП Полтавщини розшукується Гусейнов Руслан Улвійович, 1978 року народження, житель Миргородської територіальної громади, який вранці 9 листопада вийшов з дому і не повернувся.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.
Наразі відомо, що Руслан Гусейнов був одягнутий у смугастий синьо-білий тільник, темні джинси, взутий у коричневі кросівки.
Його прикмети: спортивної тілобудови, волосся коротке русяве, носить бороду, на щоці під оком шрам.
Поліція наголошує, якщо вам відома інформація про місцеперебування розшукуваного, просимо зателефонувати до чергової частини Миргородського РВП за номером 099-360-03-66 або 102.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер