УВАГА РОЗШУК! Поліція Полтавщини встановлює місце перебування Руслана Гусейнова

Вчора, 22:00 Переглядів: 702

Чоловік з Миргородщини вранці 9-го листопада вийшов з дому і не повернувся

Миргородським райвідділом поліції ГУНП Полтавщини розшукується Гусейнов Руслан Улвійович, 1978 року народження, житель Миргородської територіальної громади, який вранці 9 листопада вийшов з дому і не повернувся.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

— Інформація про зникнення громадянина надійшла до поліції 10 листопада, близько 13.00, від його сестри. З моменту звернення слідчі, оперативні працівники, поліцейські-кінологи та спеціалісти-криміналісти Миргородського райвідділу поліції проводять розшукові заходи з встановлення місця знаходження зниклого, — йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що Руслан Гусейнов був одягнутий у смугастий синьо-білий тільник, темні джинси, взутий у коричневі кросівки.

Його прикмети: спортивної тілобудови, волосся коротке русяве, носить бороду, на щоці під оком шрам.

Поліція наголошує, якщо вам відома інформація про місцеперебування розшукуваного, просимо зателефонувати до чергової частини Миргородського РВП за номером 099-360-03-66 або 102.