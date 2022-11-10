На Полтавщині поліцейські розслідують кримінальне провадження щодо незаконної порубки дубів

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На Полтавщині оперативники Лубенського райвідділу поліції викрили факт незаконного перевезення ділової деревини породи «дуб». У рамках відкритого кримінального провадження слідчі з’ясовують походження спиляних дерев та осіб, причетних до протиправних дій.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, на території господарства, що належить 36-річному мешканцю міста Лубен, знаходився вантажний автомобіль DAF, який ймовірно перевозив незаконно зрубані дерева породи «дуб». Слідчими поліції проведено невідкладний обшук на території цього господарства, під час якого поліцейські зафіксували факт наявності незаконно зрубаної деревини. Частина колод були без належної документації, а ще частина – з бірками лісового господарства, що не відповідають дійсності відповідно до наданих власником господарства та його захисником документів. А точніше, по документах, які були надані поліції, йшлося лише про круглий лісоматеріал, а по факту на місці було виявлено ділову деревину. Тож поліцейські запідозрили, що дерева породи «дуб», походження яких власник та його захисник пояснити не змогли, спиляні незаконно.

З метою запобігання знищення методом розпилювання речових доказів, які можуть містити сліди злочину, поліцейські Лубенщини забезпечили цілодобову охорону місця події.

Для вилучення незаконної деревини та подальшого проведення судових експертиз, слідчі подали клопотання до Лубенського міськрайонного суду про проведення обшуку на території даного господарства. 9 листопада, відповідно до ухвали слідчого судді, слідчими Лубенського райвідділу поліції проведено санкціонований обшук, під час якого поліцейські виявили понад 120 одиниць деревини породи «дуб».

За даним фактом слідчим підрозділом, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують походження незаконно зрубаної деревини та встановлюють осіб, причетних до вчинення даного злочину.