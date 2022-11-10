Дітлахи з Кременчука продали малюнки й придбали бінокль та приціл для військових у Бахмут

Кирило та Віра з Кременчука власними малюнками та патріотичними браслетами зібрали кошти для наших захисників України. За виручені кошти від продажу діти разом з батьками придбали бінокль, оптичний приціл та захисні рукавиці. Допомога відправиться в одне з найгарячіших місць планети – район Бахмута Донецької області.
Діти продають браслети та патріотичні малюнки на вулиці Київській. Кожен охочий зможе долучитися до допомоги українських військових.
Юні кременчужани не зупинилися на досягнутому і розпочали новий збір допомоги для ЗСУ.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.
№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер