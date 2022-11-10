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Кременчук, Допомога військовим

Дітлахи з Кременчука продали малюнки й придбали бінокль та приціл для військових у Бахмут

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 175

 

Допомога направилася в одну з найгарячіших точок планети

Кирило та Віра з Кременчука власними малюнками та патріотичними браслетами зібрали кошти для наших захисників України. За виручені кошти від продажу діти разом з батьками придбали бінокль, оптичний приціл та захисні рукавиці. Допомога відправиться в одне з найгарячіших місць планети – район Бахмута Донецької області.

Діти продають браслети та патріотичні малюнки на вулиці Київській. Кожен охочий зможе долучитися до допомоги українських військових.

Юні кременчужани не зупинилися на досягнутому і розпочали новий збір допомоги для ЗСУ.

 

- Дякуємо всім небайдужим, які вкотре підтримали наших дітей у зборі коштів. На зібрані кошти діти придбали для наших військових оптичний приціл, три пари тактичних печаток та бінокль. Все передали військовим. Військові своєю чергою дітям подякували смаколиками Дякуємо ЗСУ. Все буде Україна! – зауважив один з батьків Дмитро Панченко.
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога допомога ЗСУ
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Допомога військовим:

Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.

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