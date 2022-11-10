Як кременчужанам зробити безоплатний тест на виявлення COVID-19

За появи симптомів ГРВІ аби перестрахуватися й не наражати оточення на зайвий ризик, багато хто з кременчужан хоче зробити тестування на COVID-19. Ба більше, у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» радять це робити безоплатно, за направленням свого сімейного лікаря.
ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНИЙ ТЕСТ НА COVID-19
Згідно з Наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», кожен український громадянин має право на безоплатне тестування.
Наразі доступні 2 типи тестування:
Як передбачають затверджені Міністерством охорони здоров’я стандарти, лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 таким категоріям:
Першим трьом категоріям ПЛР-тестування призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.
Направлення на безоплатне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар або, у разі його відсутності чи недосяжності, лікар із найближчого медичного закладу.
АЛГОРИТМ ДІЙ ЗА ПОЯВИ ПЕРШИХ СИМПТОМІВ ГРВІ
Якщо ви проживаєте там, де й раніше:
Для внутрішньо переміщених людей:
Для військовослужбовців:
Важливо: самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів через 5 днів з дати їх виникнення або з дати позитивного результату тестування. Якщо ж відчуваєте погіршення стану, викликайте «швидку» лише за необхідності невідкладної допомоги при симптомах та станах, що виникають у пацієнтів із COVID-19.
Наразі в Україні на стаціонарне лікування направляють пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих, а рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження.
ВАКЦИНАЦІЯ
Безпечність вакцинації доведена вже давно, і нині це єдиний шанс захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби. Отримати своє щеплення від COVID-19 можна в будь-якому закладі первинної медичної допомоги, незалежно від наявності декларації з лікарем і типу дози (першої, другої чи бустерної).
Для цього:
У Кременчуці проводять щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:
Пам’ятайте: вакцина може захистити вас від інфікування або суттєво полегшити перебіг коронавірусної хвороби. Перед вакцинацією варто проконсультуватися з вашим лікарем, а перед самим щепленням – повідомити медичного працівника, який робить укол, про наявні хронічні захворювання.
Раніше ми писали, чому кременчужанам з температурою понад 38°C не радять вакцинуватися.
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер