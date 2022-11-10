Як кременчужанам зробити безоплатний тест на виявлення COVID-19

Сьогодні, 19:34 Переглядів: 225

І до чого тут сімейний лікар

За появи симптомів ГРВІ аби перестрахуватися й не наражати оточення на зайвий ризик, багато хто з кременчужан хоче зробити тестування на COVID-19. Ба більше, у Кременчуцькому районному відокремленому підрозділі Державної установи «Полтавський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» радять це робити безоплатно, за направленням свого сімейного лікаря.

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНИЙ ТЕСТ НА COVID-19

Згідно з Наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», кожен український громадянин має право на безоплатне тестування.

Наразі доступні 2 типи тестування:

ПЛР-тест, чутливість якого найбільша в період між 7 і 14 днями після інфікування. Для дослідження береться мазок із носа і ротоглотки;

швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2, який використовують на ранніх стадіях захворювання і виявляють у вірусі певний білок на основі зразка з носа або носоглотки. Його перевагою є швидке та легке виконання (результат готовий за 15–30 хв).

Як передбачають затверджені Міністерством охорони здоров’я стандарти, лікар обов’язково має призначати ПЛР-тестування на COVID-19 таким категоріям:

людям із підозрою на COVID-19;

людям з ознаками інших ГРВІ;

людям з ознаками вірусної пневмонії;

пацієнтам з позагоспітальною пневмонією;

контактним особам у разі появи симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР-тестування призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безоплатне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар або, у разі його відсутності чи недосяжності, лікар із найближчого медичного закладу.

- Якщо з будь-яких причин лікар відмовляється дати таке направлення, звертайтеся на контакт-центр МОЗ за номером 0 800 602 019, - наголосив Андрій Поляков, завідувач Кременчуцького РВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».

АЛГОРИТМ ДІЙ ЗА ПОЯВИ ПЕРШИХ СИМПТОМІВ ГРВІ

Якщо ви проживаєте там, де й раніше:

самоізолюйтеся;

зателефонуйте сімейному лікарю або зверніться до найближчого медичного

закладу;

закладу; отримайте направлення на безоплатне тестування або швидкий тест.

Для внутрішньо переміщених людей:

зверніться до найближчого медичного закладу та отримайте направлення на безоплатне тестування або швидкий тест.

Для військовослужбовців:

зверніться до військового лікаря або до військово-медичних установ у пунктах постійної дислокації військових частин та отримайте направлення на безоплатне тестування або швидкий тест.

Важливо: самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів через 5 днів з дати їх виникнення або з дати позитивного результату тестування. Якщо ж відчуваєте погіршення стану, викликайте «швидку» лише за необхідності невідкладної допомоги при симптомах та станах, що виникають у пацієнтів із COVID-19.

Наразі в Україні на стаціонарне лікування направляють пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих, а рішення про госпіталізацію приймає лікар на основі проведеного обстеження.

ВАКЦИНАЦІЯ

Безпечність вакцинації доведена вже давно, і нині це єдиний шанс захиститися від важкого перебігу коронавірусної хвороби. Отримати своє щеплення від COVID-19 можна в будь-якому закладі первинної медичної допомоги, незалежно від наявності декларації з лікарем і типу дози (першої, другої чи бустерної).

Для цього:

зверніться до найближчого медичного закладу, знайдіть пункт вакцинації або за

телефоном гарячої лінії НСЗУ - 1677;

візьміть паспорт;

прийдіть та отримайте щеплення.

У Кременчуці проводять щеплення вакцинами Pfizer, CoronaVac та Janssen з 9.00 до 17.00 у центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки №4 (просп. Лесі Українки, 80), а також з 8.00 до 17.00 у пунктах вакцинації в амбулаторіях ЗП-СМ за адресами:

вул. Лікаря Парнети, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

просп. Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Пам’ятайте: вакцина може захистити вас від інфікування або суттєво полегшити перебіг коронавірусної хвороби. Перед вакцинацією варто проконсультуватися з вашим лікарем, а перед самим щепленням – повідомити медичного працівника, який робить укол, про наявні хронічні захворювання.



Раніше ми писали, чому кременчужанам з температурою понад 38°C не радять вакцинуватися.