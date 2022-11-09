Чому кременчужанам з температурою понад 38°C не радять вакцинуватися

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 227

Чи потрібно якось готуватися до рутинних, чи протиковідних щеплень

Спеціально готуватися до щеплення чи чекати оптимального часу для них не потрібно. Перед щепленнями не треба здавати жодних аналізів (крові, сечі, імунограму), у тому числі ПЛР-тестів чи тестів на антитіла перед вакцинацією від COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Аналіз крові чи сечі може виявити наявність запальних процесів в організмі. Втім, гострі захворювання самі по собі не є протипоказанням до вакцинації.

Не рекомендують щепити людину з температурою понад 38,5°C не тому, що вакцинація в такому стані небезпечна, а через те, що якщо ввести вакцину і температура підвищиться або не знижуватиметься, то важко буде зрозуміти, чи то реакція на щеплення, чи людині стає гірше.

— У таких випадках щеплення рекомендують відкласти, доки температура нормалізується, — додали у МОЗ.

Перевірте за календарем щеплень, чи ви та ваші діти маєте усі необхідні рутинні щеплення. Якщо ні, то запишіться до сімейного лікаря та отримайте пропущені дози вакцини.

Раніше ми писали, як довго формується і зберігається імунітет після щеплення від різних хвороб.