Вишиванка ХІХ ст. та марка «Гадяцьке сафарі»: волонтери розігрують набір для ЗСУ

Волонтерка з Кременчука Марина Пилипенко оголосила лотереї з розіграшу цінних подарунків – усі виручені кошти підуть на підтримку армії.

— Цього разу дуже цікавий лот. Він більш жіночий, але є дещо і для чоловіків. Взагалі дуже яскраві речі. Дещо можна буде залишити собі, дещо подарувати.

Десять складових в одному лоті. У вас є усі шанси спробувати й виграти, і пам'ятайте, всі виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ. Цього разу зробимо два переможці. Другому переможця, якого також виберемо рандомно, дістанеться браслет з паракорду. А ви тільки подивіться на нього. Він просто. Такий собі додатковий мотив взяти участь, — розповіла Марина Пилипенко.