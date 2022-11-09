Вишиванка ХІХ ст. та марка «Гадяцьке сафарі»: волонтери розігрують набір для ЗСУ

Волонтерка з Кременчука Марина Пилипенко оголосила лотереї з розіграшу цінних подарунків – усі виручені кошти підуть на підтримку армії.
— Цього разу дуже цікавий лот. Він більш жіночий, але є дещо і для чоловіків. Взагалі дуже яскраві речі. Дещо можна буде залишити собі, дещо подарувати.
Десять складових в одному лоті. У вас є усі шанси спробувати й виграти, і пам'ятайте, всі виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ. Цього разу зробимо два переможці. Другому переможця, якого також виберемо рандомно, дістанеться браслет з паракорду. А ви тільки подивіться на нього. Він просто. Такий собі додатковий мотив взяти участь, — розповіла Марина Пилипенко.
Призом є набір, в який входять:
Умови:
1. Ціна номерка 100 грн
Кількість номерків необмежена, тобто номерів можна отримати більше, якщо більше перевести коштів. А це більше шансів виграти.
2. Кошти скидаємо на цю карту: 4441114457509238(моно).
3. Робимо скріншот (обов'язково!!!) і скидаємо в коментарі. Під вашим коментарем я пишу номер який ви отримуєте для розіграшу.
4. Отримуємо номер і чекаємо результатів розіграшу.
Переможця оберемо за допомогою рандомайзера чисел ввечері 11.10
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№ 44 від 3 листопада 2022Читати номер