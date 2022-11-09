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Вишиванка ХІХ ст. та марка «Гадяцьке сафарі»: волонтери розігрують набір для ЗСУ

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 213

 

Усі виручені кошти підуть на підтримку армії

Волонтерка з Кременчука Марина Пилипенко оголосила лотереї з розіграшу цінних подарунків – усі виручені кошти підуть на підтримку армії.

— Цього разу дуже цікавий лот. Він більш жіночий, але є дещо і для чоловіків. Взагалі дуже яскраві речі. Дещо можна буде залишити собі, дещо подарувати.

Десять складових в одному лоті. У вас є усі шанси спробувати й виграти, і пам'ятайте, всі виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ. Цього разу зробимо два переможці. Другому переможця, якого також виберемо рандомно, дістанеться браслет з паракорду. А ви тільки подивіться на нього. Він просто. Такий собі додатковий мотив взяти участь, — розповіла Марина Пилипенко.

 

Призом є набір, в який входять:

  • Вишиванка ХІХ ст. Біле по білому від Надія Купенко
  • марки від Укрпошта «Гадяцьке сафарі»
  • витончена прикраса кулон мікровишивка
  • Кукла «Україночка», в'язана. Handmade
  • браслет з бісеру від Наталья Золотухина. Handmade
  • Два браслети з парокорду від Олександр Кршемінський . Дуже крута робота. Чоловіки в захваті
  • лаванда в мішечку від Оксана Сосіденко . Збір 2022 р. Аромат причудовий
  • листівка з Естонії, які друкують стародавнім способом, теж від Ксюши
  • смачні імбирні пряники.
  • брошка «Янгол»  handmade. Яскрава, блискуча 

 

Умови:

1. Ціна номерка 100 грн

Кількість номерків необмежена, тобто номерів можна отримати більше, якщо більше перевести коштів. А це більше шансів виграти.

2. Кошти скидаємо на цю карту: 4441114457509238(моно).

3. Робимо скріншот (обов'язково!!!) і скидаємо в коментарі. Під вашим коментарем я пишу номер який ви отримуєте для розіграшу.

4. Отримуємо номер і чекаємо результатів розіграшу.

Переможця оберемо за допомогою рандомайзера чисел ввечері 11.10

 

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Автор: Альона Душенко
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