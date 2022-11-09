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Кременчук, Надзвичайні новини

Кременчуцька РВА про ситуацію у районі: розформування 7-ми ДФТГ, тепло в оселях та п’яні водії

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 647

 

Прийнято рішення про розформування 7-ми ДФТГ із 8-ми, які були створені у Кременчуцькому районі після початку широкомасштабної війни

На початку ранкового брифінгу начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік привітав усіх жителів району з Днем української писемності та мови та з Всеукраїнським днем працівників культури.

Він зазначив, що минула доба у Кременчуцькому районі пройшла відносно спокійно. Надзвичайних подій, пожеж та резонансних злочинів не зафіксовано.

Протягом дня громадяни тричі викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) було притягнуто 4-х водіїв.

Поліцейські затримали одну особу за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. Відкрите кримінальне провадження за статтею 309 ККУ.

— Житлові будинки в усіх громадах району, де є централізоване теплопостачання, підключені до опалення. Наразі проводяться налагоджувальні роботи системи опалення, чим займаються органи місцевого самоврядування. Без тепла ніхто не залишиться, — запевнив Олег Лєднік.

На брифінгу стало відомо про розформування 7-ми добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) із 8-ми, які були створені у Кременчуцькому районі після початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Що стало причиною прийняття такого рішення, хто його ухвалив, яке саме ДФТГ залишається та як бути добровольцям із тих ДФТГ, що розформовуються, редакція отримає більш детальну інформацію цієї п’ятниці. Про що ми одразу проінформуємо наших читачів.

У Кременчуцькому районі створено 8 добровольчих формувань територіальних громад
«В бій ідуть одні «старики»: добровольці ДФТГ готові до захисту Кременчука від ворога
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА опалення ДФТГ нетверезий водій поліція
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