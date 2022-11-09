Біля Псла на Полтавщині знайшли тіло жінки — слідчі з’ясовують причини її загибелі

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Поліція розшукувала жінку з 27-го жовтня, як безвісно зниклу

До Миргородського районного відділу поліції Полтавщини 8-го листопада, близько 15.00, надійшла інформація від місцевого рибалки, що він виявив тіло жінки неподалік річки Псел (між селами Великі Сорочинці та Баранівка) Миргородського району. Поліція розслідує обставини події.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородський райвідділ поліції.

Прибувши на місце події, працівники слідчо-оперативної групи встановили особу померлої. Нею виявилася 72-річна Ганна Гузій, жителька Великосорочинської тергромади Миргородського району, яку поліція розшукувала з 27-го жовтня як безвісно зниклу.

Попередньо ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявлено. Для остаточного встановлення причини її смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, — йдеться у повідомленні.