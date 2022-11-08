Цей день настав — «ТелеграфЪ» збирає на окопні буржуйки для ЗСУ

Видавничий дім «Приватна газета» та «ТелеграфЪ» відкрили збір для виготовлення 100 буржуйок. Так, цей день настав, і ми збираємо кошти не на звичайні зігрівайки, а мобільні окопні буржуйки, які легко транспортувати.

— Знаю — тяжко. Знаю — остоп%%дело оце все, но я опять прошу Вашей поддержки. Не для себя, конечно, для тех, кому сейчас особенно тяжело там — под Бахмутом, Марьинкой, Херсоном... Кто имеет возможность принять участие в постройке 100 окопных компактных буржуек для бойцов на передке — милости прошу в наш узкий круг!

Мы с ребятами объединили усилия и уже собрали баллоны, закупили металл на 30.000 грн, скинулись чутка деньгами: на электроды, отрезные круги, электричество, работу и прочее-прочее... При запуске партии из 100 штук условно-приблизительно выходим на себестоимость одной печки в 850 грн.

Нужно отдельно сказать, что это именно компакт-вариант буржуйки, которая предназначена для лёгкого перемещения между блиндажами-окопами. Снял всё навесное (дуги для сушки, ножки, трубу), запихал внутрь, схватил за ручку для переноски и побежал на дальний спостережний пункт (жарить блинчики:) Нам не хватает немного - 65 950 грн. Присоединяйтесь, до Победы совсем чутка осталось! — написав на своїй сторінці в фейсбуі Сергій Кулясов.