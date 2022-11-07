12 листопада кременчужанам розкажуть про види бойових квадрокоптерів

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12 листопада відбудеться тренінг на тему: Квадрокоптери. Види, правила використання в бойових умовах та керування. Його проводить волонтер Роман Бутрімов.

Початок о 12.00. Тривалість заходу 4 години.

Із собою мати: нотатник та ручку

На цьому тренінгу ви дізнаєтесь:

що таке БпЛА;

Типи квадрокоптерів;

Особливості їх використання;

Типи літаків БпЛА;

Застосування у бойових умовах;

Конструкція квадрокоптера;

Як керувати квадрокоптером.

Також, буде можливість покерувати квадрокоптером на практичній частині заходу.

— Тренінг Волонтерський! Кількість місць чітко обмежена! Звертаю увагу — місце оголошу лише учасникам після запису на тренінг. Та додам, що приміщення розташоване в центрі міста. Знаходиться на цокольному поверсі та має кілька входів/виходів. Інформацію надам за 2 години до початку тренінгу лише учасникам. Буде теоретична та практична частини. Обов’язково узяти — пару чистих шкарпеток. Будемо працювати у спортивному дитячому залі. Звертаю увагу! Попередній запис. Хто має час та бажання опанувати нові знання — пишете мені у Viber про це і додаєте Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Не дзвонити! Я не відповім. т. 097-716-47-85, — розповів Роман Бутрімов.