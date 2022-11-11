«Абонплата» на адвоката: школи, лікарні та КП уклали угод на 6 мільйонів

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 325

Чи знаєте ви, скільки грошей у рік вам треба на адвоката? Погодьтеся, це запитання виглядає доволі дивно. Адже ми не можемо передбачити, чи знадобиться нам йти в суди або розбиратися з претензіями. Зазвичай до адвокатів звертаються за потреби — і за цим же принципом їм платять. Але це — не про кременчуцькі школи, лікарні та комунальні підприємства.

Бо в їхніх керівників сформувалися звички замовляти послуги адвокатів наперед — на цілий рік. І укладати прямі (неконкурентні) угоди з виконавцями. Про такі звички ми писали у 2021 році — і у 2022 році вони не змінилися.

«Одностайно» - по 60 тисяч на рік

Керівниці та керівники кременчуцьких шкіл, наприклад, достеменно знають, скільки адвокатських послуг у рік їм знадобиться. І головне — на яку суму їх замовляти.

Так, на початку 2022 року усі 30 шкіл, ліцеїв та гімназій, що підпорядковуються Кременчуцькій міській раді, уклали прямі (неконкурентні) угоди на послуги з адвокатським об’єднанням «Консалтинг груп». Ці угоди на однакові суми — по 60 тисяч гривень на рік. Звіти про закупівлі розміщені в системі Prozorro. (Такі самі суми на даний вид послуг фігурували у звітах і за минулий 2021 рік.) В угодах частини шкіл вказана ціна однієї послуги — 5 тисяч гривень. Тобто саме таку суму, ніби абонентну плату, зобов’язалася платити адвокатам кожна міська школа. Або її зобов’язали платити — адже такі дружні дії керівників бюджетних організацій наводять на думки, що без адмінресурсу тут не обійшлося.

Щоправда, зараз школи зменшують обсяги закупівель. Так, наприклад, у травні Кременчуцька гімназія №16 уклала додаткову угоду, якою зменшила річну суму на «адвокатські послуги (юридичні послуги)» на 10 тисяч гривень «з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника». Якщо сформулювати це простіше — у школи закінчилися гроші. Вказана ще одна причина — «через введення воєнного стану та тимчасову неможливість виконувати обов'язки по договору».

Майже всі школи відзвітували у Prozorro про внесення подібних змін і зменшення обсягу закупівель. І фактично в усіх фігурує одна й та сама причина — «зменшення видатків». Після чого суми оплати адвокатському об’єднанню за рік (від кожного закладу) зменшилися до 30-50 тисяч гривень. То що ж, війна таки змусила економити гроші на адвокатах? Але є ключове питання: чому режим економії не «ввімкнули» раніше? Чому замовники, плануючи закупівлі, не скористалися конкурентною процедурою, що могла б привести до зниження ціни? Натомість намагалися визначити предмет закупівлі таким чином, щоб уникнути конкурентної процедури.

Річ у тім, що Закон «Про публічні закупівлі» відносить адвокатські послуги до винятків, які можна купувати напряму (без конкуренції) на суми до 200 тис. грн. (Цього виду послуг навіть немає в Єдиному закупівельному словнику). Логіка такого винятку зрозуміла: коли треба раптово бігти в суд — тут не до тендерів.

Натомість, більш широкий вид юридичних послуг (юридичне консультування, юридичне представництво, правове інформування) не належать до винятків. А отже, на юридичні послуги від 50 тис. грн потрібно проводити спрощені процедури закупівлі. Від 200 тис. грн — відкриті торги або конкурентний діалог. Натомість закупівлі без конкуренції дозволені на суму, що не перевищує порогу в 50 тисяч гривень. А ми бачимо, що кременчуцькі школи цей поріг перетнули.

Та чи дійсно у них так багато судових справ, що потрібні адвокати? Не просто юридичне консультування, а саме той вид послуг, який, за законом «Про адвокатську діяльність» мають право надавати адвокати із відповідним свідоцтвом: представництво інтересів, захист у судах. Хіба кожна школа з кимось судиться? Нам стало цікаво, і ми звернулися до порталу «Судова влада України», який дозволяє знайти ухвалені судові рішення та призначені розгляду справи. Шукали справи конкретно по кожній кременчуцькій школі. Таких небагато. У попередні роки (до 2022) гімназії №1, 8, 13, 20, 27 отримали позови від ПАТ «Полтаваобленерго», бо заборгували за теплову енергію. Суди вирішували ці справи на користь позивачів. Цікаво, що ліцей №13 на той час заборгував 64 тис. грн — майже таку ж саму суму, яку зараз ладен витратити на адвокатів. Є поодинокі позови, які стосуються трудових відносин — але, знову ж таки, у попередні роки. Натомість серед справ, призначених до розгляду в 2022 році — лише одна, про трудовий спір у ліцеї №10 «Лінгвіст».

Отже, по суті, адвокатські послуги потрібні зараз лише одному замовнику із низки тих, хто уклав угоди на них. Ми не говоримо, що школам зовсім не потрібні юристи — але на юридичне консультування на суму від 50 тис. грн потрібно проводити спрощені (конкурентні) закупівлі. Ми ж бачимо, що замовники цю процедуру «обходять».

Виникає питання: чому саме певним адвокатам надали перевагу?





Фаворит №1

Школи Кременчука дружньо уклали угоди з адвокатським об’єднанням «Консалтинг груп». Порівняно з минулим роком у пріоритетах замовників геть нічого не змінилося. Керівник об’єднання — Гордієнко Юрій Анатолійович, він же один зі співзасновників. Другий співзасновник — Деревягіна Євгенія Володимирівна. У 2019 році вона була довіреною особою на парламентських виборах кандидата у народні депутати Юрія Шаповалова. Нині він нардеп — і адвокатська фірма його довіреної особи не перший рік успішно співпрацює з бюджетом. Як ми писали раніше, саме «Консалтинг груп» захищало в суді інтереси провладної газети «Автограф», яка вийшла під час парламентської кампанії з «чорнухою» проти Фелікса Уріна — конкурента Юрія Шаповалова на виборах.

До речі, серед клієнтів АО «Консалтинг груп» також підконтрольна міському голові Кременчука комунальна «Кременчуцька міська телерадіокомпанія» (сума угоди — 192 тис. грн), а також низка комунальних підприємств: «Квартирне управління», «Міськоформлення», «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва», «Кременчуцьке тролейбусне управління». Усі ці угоди також укладені шляхом прямих (неконкурентних) угод з виконавцем.

Хто ще у фаворитах

У цілому картина «улюблених» адвокатів порівняно з минулим 2021 роком також не зазнала змін. Так, медичні заклади надали перевагу ТОВ «Юридична консультація «Ліас» (керівник і засновник — Людмила Олександрівна Середа, колишній заступник прокурора прокуратури Кременчука). Але замовники були більш обережні, ніж школи, рухаючись в обхід конкурентних закупівель. А саме: вони розбивали оплату за юридичні послуги на окремі види.

Так, дитяча лікарня уклала одночасно (з 15 по 17 лютого) три угоди по 41 тис. грн кожна. Аби заплатити по трьох різних договорах, юридичним послугам надали відмінності у назвах:

Так само вчинило КНМП «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька»: 4 лютого цього року уклало три допорогові угоди по 49 900 грн (з тими ж назвами). По дві допорогові угоди мають і Перша лікарня (кожну на суму 49 900 грн), лікарня «Правобережна» (на 49 200 грн кожна). Перинатальний центр уклав загалом три угоди на допорогах, дві — на 49 800 грн кожна; потім ще одну угоду на засвідчення документів — на 17 600 грн.

Що характерно, жодне з підприємств не зменшувало обсяги закупівель та оплату адвокатам — принаймні звітів у Prozorro про такі дії немає. Хоча у тому ж перинатальному центрі також (як і у школах) бракує грошей і нещодавно виник скандал із виплатою заробітної плати працівникам. Але наразі перинатальний центр знайшов гроші й на адвокатів — і справно розрахувався з ними за кожен місяць (дані порталу публічних фінансів).

Дані порталу публічних фінансів, клікніть для збільшення

Третій фаворит — це адвокатське об’єднання «Центр медіації і права» (АО ЦМП). Співзасновниками є Карчевська Олена Петрівна та Самойленко Оксана Сергіївна. Серед замовників — КП «Кременчукводоканал», КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», КП «Теплоенерго», спортивні заклади, позашкільні заклади освіти, комунальні заклади культури, департамент у справах сімей та дітей, управління молоді та спорту. Зауважимо, що виконавчий комітет має цілий департамент власних юристів — але, як бачимо, його окремі підрозділи залучають сторонніх адвокатів. І передбачають гроші на оплату їхніх послуг. Ще 6 договорів замовники уклали безпосередньо із засновницею АО ЦМП Оленою Карчевською.

Юридичне об’єднання «Центр медіації і права» — доволі молоде. Але за рік роботи з бюджетом його суми контрактів збільшилися майже вдвічі: із 1,2 млн грн (у 2021 році) до 2,1 млн грн у 2022 році. Усі контракти на адвокатські послуги в поточному році з цим об’єднанням також укладені на неконкурентних закупівлях (процедура звітування). Серед його клієнтів і КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» — підприємство, яке не сходило зі шпальт кременчуцьких ЗМІ у 2021 році у зв’язку зі скандальним контрактом на утеплення дитсадків та шкіл. За кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку проєкт обіцяв термомодернізацію 66 громадських будівель. Натомість на початок навчального 2021-2022 року 11 дитсадків просто не відкрилися, бо підрядник не встиг впоратися з ремонтами. Батьки ж ходили протестувати під мерією — бо ні на кого залишити дітей. Депутати Кременчуцької міськради вимагали від підрядника (ТОВ «ММС «Арт Проже»), у тому числі, виплати 7 млн грн штрафних санкцій за зрив виконання робіт. Та ці гроші підрядник так і не сплатив. То де ж результати претензійної роботи, яку й мають вести наймані адвокати?

Усе це — до питання ефективності використання бюджетних коштів на такого роду послуги. Але головне у цьому питання — до самої системи оплати адвокатським фірмам. За даними порталу публічних фінансів spending.gov.ua, плата за їхні послуги перераховується регулярно, помісячно, у тому числі й зараз, під час війни. Перераховуються у той час, коли в громади дуже багато інших першочергово необхідних потреб.

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