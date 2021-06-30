Адвокати за 6 мільйонів: у Кременчуці 3 фаворита, яким замовляють послуги за рахунок бюджету

Сьогодні, 13:28 Переглядів: 1 548 Коментарів: 1

Підрозділи мерії, комунальні підприємства, школи, медзаклади замовили цьогоріч адвокатських та юридичних послуг на понад 6 мільйонів гривень, про що прозвітували у Prozorro. Про це ми довідалися за допомогою модуля аналітики bi.prozorro.org.

Усі ці послуги кременчуцькі замовники отримують за прямими договорами – без тендерів. При цьому чітко простежуються симпатії до трьох адвокатських фірм. Усього, за нашими підрахунками, з початку 2021 року укладено 93 договори на юридичне обслуговування; при цьому 41 із них – не просто на юридичне чи правове консультування, а саме на адвокатські послуги (спектр більш широкий, який включає захист інтересів клієнта, представництво у судах). Можна зрозуміти ситуацію з комунальними підприємствами, які надають послуги (такі, як, наприклад, КП «Теплоенерго» та «Кременчукводоканал») – у них багато претензійної роботи в судах, пов’язаних зі стягненням заборгованості споживачів.

Але навіщо, скажімо, школі стандартно у рік витрачати на адвоката 60 тисяч гривень? Чи не ліпше було б оплатити юридичні послуги по мірі їх отримання? До слова, у департаменті освіти є штатний юрист… Але стандартна сума (60 тисяч гривень) фігурує у договорах 32 гімназій, ліцеїв, шкіл (включаючи Малокохнівську – із приєднаної до Кременчука громади). Невже у школах за рахунок бюджету забезпечується геть все – не вистачає лише адвоката? Ці запитання – для роздумів батькам, а з результатами наших досліджень можна ознайомитися тут.

Що стосується того, чому саме замовники тяжіють саме до адвокатських (а не юридичних) послуг, то тут питання у процедурі закупівлі. Із квітня минулого року закупівельні пороги були знижені: усе, що понад 50 тис грн має проходити через тендер (послуги до суми 200 тис грн – через спрощену закупівлю). Та адвокатські послуги, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» належать до винятків, які можна закуповувати без тендеру – тобто за прямим договором. А відтак, є можливість у замовника цих послуг дати підзаробити своєму адвокату-фавориту.





Хто вони, ці фаворити?

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Усі навчальні заклади є окремими юридичними особами, фінансово самостійними (мають окремі бухгалтерії) - і формально самі вирішують, що купувати. Проте усі школи напрочуд дружно уклали договори на юридичні та адвокатські послуги з однією фірмою - адвокатським об’єднанням «Консалтинг груп». Саме це адвокатське об’єднання є улюбленим для всіх кременчуцьких замовників таких послуг - з ним укладено понад 50% договорів, поточна сума яких перевищує 3,5 млн грн. Серед клієнтів АО «Консалтинг груп» - низка комунальних підприємств: міські парки, які є окремими юридичними особами, КТУ, ШРБУ та інші. І навіть бідні бібліотеки, на які в мерії не вистачає грошей - і їх збираються скорочувати - поукладали угоди на суми по 20 тисяч гривень.

Керівник об’єднання - Гордієнко Юрій Анатолійович, він же один зі співзасновників. Другий співзасновник - Деревягіна Євгенія Володимирівна. У 2019 році вона була довіреною особою на парламентських виборах кандидата у народні депутати Юрія Шаповалова. Нині він нардеп - і фірма його довіреної особи не перший рік успішно співпрацює з бюджетом. До речі, саме «Консалтинг груп» захищало в суді інтереси провладної газети «Автограф», яка вийшла під час парламентської кампанії з «чорнухою» проти Фелікса Уріна - конкурента Юрія Шаповалова на виборах.

Другий за сумою укладених договорів доробок - у ТОВ «Юридична консультація «Ліас», сума договорів - 1,4 млн грн (третина від обсягу замовленого). Керівником та засновником цієї ТОВки є Людмила Олександрівна Середа, колишній заступник прокурора прокуратури Кременчука. Її клієнти тепер - практично всі медичні заклади міста.

Третій фаворит - адвокатське об’єднання «Центр медіації і права». Почало співпрацювати з бюджетом лише з 2021 року - але вже зараз сума угод перетнула мільйон гривень. Співзасновниками є Карчевська Олена Петрівна та Самойленко Оксана Сергіївна. Серед замовників - водоканал, спецкомбінат ритуальних послуг, спортивні заклади, управління молоді та спорту виконкому та управління міського майна. Зауважимо, що виконавчий комітет має цілий департамент власних юристів - але, як бачимо, його окремі підрозділи залучають сторонніх адвокатів.

Отже, на ринку адвокатських послуг міста є багато гравців. Але бюджет співпрацює з обраними. У нас виникло стійке відчуття, що хтось підказує кременчуцьким замовникам, з ким укладати договори.