Дискримінація села, негідна поведінка віце-мерів та любов до Бога: про що розповіла голова Кам’янопотоківської ОТГ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 7

Під час прес-конференції новообраного голови Кременчуцької районної ради голова Кам’янопотоківської ОТГ Ганна Самойлюк розповіла журналістам про те, що в районі відбувається відкрита дискримінація сільського населення.

За словами пані Ганни, показовою є історія з Центральною районною лікарнею. Так, громада Кам’яних Потоків ще в 2020 року подала звернення в райраду про те, що просить віддати ЦРЛ громаді. Проте колишній голова Антон Самаркін проігнорував це звернення, не включивши його в порядок денний. Натомість, коли аналогічне звернення поступило від Кременчука, його розглянули без зволікань. Більше того, пан Самаркін ввів в оману депутатів, заявивши, що Кам’яні Потоки взагалі не претендували на ЦЛР.

- Малецький не соромився визнати, що все це – спроба зменшити платоспроможність Кам’янопотоківської громади. Він сказав, що рано чи пізно ми приєднаємось до Кремнчука, - додала пані Ганна.

Взагалі схоже на те, що медицина стала тим важелем, за допомогою якого Кам’яні Потоки намагаються схилити до приєднання до Кременчуцької громади. Так юридично Центр первинної медико-санітарної допомоги в селі залишили – але все майно відписали місту. Громада сподівалася, що їй передадуть весь комплекс, адже для отримання ліцензії він повинен мати відповідне матеріально-технічне забезпечення. Та сподівання виявилися марними.

Вразила Ганну Самойлюк і поведінка віце-мерів та представників виконкому під час проведення сесії Кременчуцької райради у приміщенні центру дозвілля та культури Кам’яних Потоків. В робочий час вони приїхали на сесію та заявили, що приміщення належить не громаді ОТГ, а їм. А Владислав Мізін, за словами голови ОТГ, взагалі наскочив пані Ганні на ногу, волаючи про те, що це вона на нього напала.

Голова ОТГ розповіла журналістам, що на попердній сесії представники виконкому не тільки влаштували хаос та безлад, а й намагалися втягнути у все це дітей. Так, Ольга Усанова була одним з ініціаторів конфліктів, до участі в яких представники партії «За майбутнє» підбурювали представників молодіжного парламенту.

Наостанок Ганна Самойлюк заявила, що така поведінка з боку представників партії «За майбутнє» порушує не лише закони людські, а й закони Божі. Адже подібне відношення до мешканців сільських громад району є неповагою до людей, їхньої честі та гідності.